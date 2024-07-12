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暑假遛小孩！試玩手遊女鬼橋 桃園科技體驗展打造沉浸式AR體驗

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市青年局安東青創基地推出「安東Young一夏」XR體驗暑期系列展，踢歐哎哎介紹女鬼橋與安東青創基地專屬福爾摩獸遊戲，創造沉浸式遊戲體驗。圖／桃園市青年局提供
桃園市青年局安東青創基地推出「安東Young一夏」XR體驗暑期系列展，踢歐哎哎介紹女鬼橋與安東青創基地專屬福爾摩獸遊戲，創造沉浸式遊戲體驗。圖／桃園市青年局提供

桃園市青年局安東青創基地推出「安東Young一夏」XR體驗暑期系列展，活動自即日起至8月31日止，邀請民眾至安東基地參加XR展覽並填寫問卷回饋，集滿點數後，可於現場兌換精美限量「安東小禮包」及參與抽獎，本次大獎包羅萬象，包含Apple AirPods第3代、SAMPO 20L多功能氣炸烤箱、統一超商500元禮券及100元禮券等多項好禮，集點愈多張中獎機會愈高。

桃園安東青創基地輔導數位教育領域新創團隊，今年暑假聯手進駐團隊及學校合作一同提供多項XR娛樂主題體驗內容。進駐團隊「踢歐哎哎」展示其開發的手機遊戲女鬼橋供民眾試玩體驗，創造沈浸式遊戲體驗效果；「光時代科技」則運用其光標籤技術，打造沉浸式AR體驗，民眾可透過APP與虛擬櫻花樹、水族箱，更可體驗到空間中展示一隻飛翔的龍。為增添趣味性，體驗者可「找尋空間裡的AR物件」，感受擴增實境如何豐富現實世界。

本次也與龍華科技大學多媒體與遊戲發展科學系合作，展示學生得獎作品，將遊戲與歷史風貌結合，例X-23咕嚕遊戲，透過2D平台動作解謎遊戲，讓參觀者親身體驗日中戰爭時期的故事；信史，利用Unreal5遊戲引擎,重現真實歷史場景，體驗者可在虛擬的中日戰爭環境中探索，深入體會當時的人文與社會氛圍；重塑樂生風貌，運用VR技術重現具歷史意義的王字型建築，體驗者能以3D模型近距離觀察建築細節，深入了解其文化價值。

青年局長侯佳齡表示，安東XR體驗室將推出一系列的體驗內容，並與進駐團隊或桃園在地的學校合作展出，從文化、教育到娛樂，希望吸引更多民眾走進青創基地，親身體驗青創團隊的創新科技與服務，同時也鼓勵更多青年投入創新創業的熱潮。

桃園市青年局安東青創基地推出「安東Young一夏」XR體驗暑期系列展，民眾體驗龍華科大遊戲系學生作品信史。圖／桃園市青年局提供
桃園市青年局安東青創基地推出「安東Young一夏」XR體驗暑期系列展，民眾體驗龍華科大遊戲系學生作品信史。圖／桃園市青年局提供
桃園市青年局安東青創基地推出「安東Young一夏」XR體驗暑期系列展，青年局長侯佳齡（右）體驗龍華科大學生製作遊戲。圖／桃園市青年局提供
桃園市青年局安東青創基地推出「安東Young一夏」XR體驗暑期系列展，青年局長侯佳齡（右）體驗龍華科大學生製作遊戲。圖／桃園市青年局提供
桃園市青年局安東青創基地推出「安東Young一夏」XR體驗暑期系列展，活動自即日起至8月31日止。圖／桃園市青年局提供
桃園市青年局安東青創基地推出「安東Young一夏」XR體驗暑期系列展，活動自即日起至8月31日止。圖／桃園市青年局提供
桃園市青年局安東青創基地推出「安東Young一夏」XR體驗暑期系列展，邀請大家一同參與XR體驗室與抽獎活動。圖／桃園市青年局提供
桃園市青年局安東青創基地推出「安東Young一夏」XR體驗暑期系列展，邀請大家一同參與XR體驗室與抽獎活動。圖／桃園市青年局提供
桃園市青年局安東青創基地推出「安東Young一夏」XR體驗暑期系列展，光時代介紹其專屬光標籤技術及產品應用場景。圖／桃園市青年局提供
桃園市青年局安東青創基地推出「安東Young一夏」XR體驗暑期系列展，光時代介紹其專屬光標籤技術及產品應用場景。圖／桃園市青年局提供

X 團隊 青創

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