中元普渡推動紙錢集中燒 苗縣辦焚化廠淨爐法會

農曆7月普渡將至，苗栗縣環保局為鼓勵民間響應紙錢集中燃燒，並消彌對於將紙錢在焚化廠煉化無法傳達敬意的疑慮，在焚化廠舉辦淨爐祈福法會，透過宗教科儀誠心讓民眾放心。

縣府環保局長陳華盛今天指出，苗栗縣自民國98年起辦理紙錢集中燃燒作業，集中燃燒量從98年的26公噸逐年提升，至去年達703公噸，參與集中燃燒單位也從31家增加至149家；今年上半年包含各宮廟、公所納骨塔等集中量也已逾400公噸，顯示民眾已逐漸接受紙錢集中燃燒政策。

不過，部分民眾對於將紙錢清運至焚化廠集中煉化，仍可能存在無法向眾神及好兄弟傳達敬意的疑慮，因此環保局10日在苗栗縣竹南焚化廠，辦理113年紙錢集中燃燒淨爐法會，由專業法師主持，透過宗教科儀，表達中元普渡敬神祭祖的誠心，希望民眾放心將金銀紙錢交給環保局集中清運到焚化廠煉化。

紙錢焚燒時會產生大量二氧化碳、高溫和煙塵，也會釋放出一氧化碳、苯、甲苯等有害呼吸道的揮發性物質，燃燒灰燼也有引起火災風險。環保局說，將紙錢集中至有完善防制設備的焚化廠煉化，可有效減少紙錢燃燒所產生之空氣污染物。

為加強推動紙錢集中燃燒，縣府環保局今年全年度受理紙錢進廠煉化，無論一般民眾、寺廟、公墓、納骨塔、火化場、大型社區及機關團體，可於清運前向環保局聯繫申請，環保局將依指定時間、地點，調派人員及車輛進行紙錢清運，以減輕燃燒紙錢所造成的空氣污染。