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等好久！復興角板山行館整修 明起園區部分設施開放
桃園市復興區角板山行館園區過去為角板山採集樟腦重鎮，又是先總統行館之一，具其歷史意義，不過園區自2005年整修完後於移交市府風景區管理處後，內部館舍展示及景觀設施破損將近18年未大幅度更新及改善。園區獲交通部觀光署補助今年2月全區封園整修，目前園區部分戶外景觀已逐步完工，明起開放部分戶外空間，包含生態池、大草皮、梅園、戰備隧道，建議民眾自園區南入口鄰近上台地停車場進入園區。
角板山行館園區為當地重要的特色景點，因設備損壞，整修經費約8000萬元，部分獲得交通部觀光署年度「觀光前瞻建設計畫」-「魅力旅遊據點營造：區域旅遊品牌」補助4480萬元，辦理「北橫故事-角板山觀光場域再造計畫」，去年12月開工，為降低施工對遊客造成衝擊，採分期分區方式施工，梅花季前先封閉整修樟腦收納場事務所，待梅花季及農曆年後，今年2月19日全區封園全面展開整修。
桃園市觀光旅遊局長周柏吟表示，改善工程著重於樟腦收納場事務所周邊的歷史痕跡、部分設施翻修及景觀休憩平台空間改善，並針對修復整理後的樟腦收納場事務所、角板山行館、回字館，導入現代科技及藝術的展示方式，帶領民眾從不同的角度體會角板山的人文之美。
桃園市風景管理處處長廖育儀表示，目前園區部分戶外景觀已逐步完工，明起開放部分戶外空間，包含生態池、大草皮、梅園、戰備隧道，建議民眾自園區南入口鄰近上台地停車場進入園區。
另提醒角板山行館園區仍有部分區域正在施工中，施工封閉範圍包含園區北入口、樟腦收納場事務所、回字館及行館建築物，請民眾遵守園區管制範圍，並依現場管理人員指示安全遊憩活動，預計今年年底梅花季前將陸續開放。
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