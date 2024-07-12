快訊

資歷僅1年就跳槽！她開出期望月薪6萬 自信滿滿吐5個字秒錄取

林士傑遭槍殺案新進展！警在高雄仁武逮捕1男子 疑似口罩男落網

竹縣去年取締重大違規逾22萬件 死亡人數較前年降29.1%

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
交通部官員今午率30名專家學者到新竹縣政府視察「112年度道路交通秩序與交通安全改進方案執行成果」，共同朝零死亡願景邁進。圖／新竹縣政府提供
交通部官員今午率30名專家學者到新竹縣政府視察「112年度道路交通秩序與交通安全改進方案執行成果」，共同朝零死亡願景邁進。圖／新竹縣政府提供

交通部路政及道安副司長蔡書彬今午率30名專家學者到新竹縣政府視察「112年度道路交通秩序與交通安全改進方案執行成果」；根據統計，竹縣去年度的重大交通違規項目合計取締達22萬1697件，交通事故死亡人數較前年下降29.1%，縣府團隊面對面與專家學者交流，共同朝零死亡願景邁進。

縣府交旅處指出，這次交通部官員視察行程，主要針對道路交通工程、交通安全教育、交通執法、公路監理與運輸安全管理、交通安全宣導及綜合管考等項目做考核及交流討論。其中，在交通事故30日死亡人數統計上，112年73人相較111年103人，減少30人，下降29.1%，相關道安工作表現備受肯定。

在改善道路工程部分，將易肇事路段路口改善、調整號誌秒差、強化無號誌路口停讓標誌、增設反射鏡、增繪導引線、增設交通桿，增設機慢車道、擴大機車停等區，增繪綠色行人穿越道、停止線及停字等措施。

運輸安全管理部分，有宣導駕駛人登錄「主要汽（機）車駕駛人」作業、鼓勵參加機車安全駕駛訓練、精進微型電動二輪車管理與宣導、無號誌化路口教案、幸福巴士等；創新編製裝載指引教學影片、製拍行人安全形象廣告、製拍交通安全教育園區、新興科技導入行人教育、非號誌化路口教具磁板等。

在交通執法部分，112年重大交通違規項目合計取締22萬1697件。交通安全教育部分，各校持續使用五階段課程模組進行教學，並辦理自行車研習、視野死角體驗及劇團入校展演等計畫，以多元管道扎根兒童道安意識，深化交通安全教育。

在交通宣導部分，運用有線電視及廣播電台宣導、LED牆大型廣告、公車及計程車等車體廣告、交通宣導短片，LINE群組及FB等熱門社群平台推播，深入社區及學校並配合縣內重大活動宣導交通安全觀念。

蔡書彬表示，道安問題是全國矚目，希望以客觀角度在各縣市政策執行中，發現問題並提出具體改善建議，希望一起努力改善縣市交通安全，邁向交通零死亡目標。

交通事故 廣告 行人

延伸閱讀

竹縣新建嘉豐國小 盼打造良好學習空間

改善城鄉村里道路 竹縣獲補助3500萬元搶今年底前完工

竹縣明起再增200輛共享電動機車 擴大營運布局各熱點

竹縣牛埔溪河道疏伐完成 將再爭取600萬海洋保育經費

相關新聞

等好久！復興角板山行館整修 明起園區部分設施開放

桃園市復興區角板山行館園區過去為角板山採集樟腦重鎮，又是先總統行館之一，具其歷史意義，不過園區自2005年整修完後於移交...

竹縣去年取締重大違規逾22萬件 死亡人數較前年降29.1%

交通部路政及道安副司長蔡書彬今午率30名專家學者到新竹縣政府視察「112年度道路交通秩序與交通安全改進方案執行成果」；根...

桃園龍潭社會住宅中央審議中...最快2029年開工 戶數曝光

桃園市龍潭區龍潭運動公園周邊的私人農業用地，地主有意願變更為住宅區並興建社宅，目前計畫已送往內政部土徵小組審議中，若通過...

「再重新選擇一次，一樣要當警察」新北副局長劉崇智從警43年將屆退

新北市警察局副局長劉崇智及督察蘇天從將於今年7月16日屆齡退休，為表彰2人從警多年來對警界付出與貢獻，市警局今天午舉辦榮...

全國金牌農村競賽 苗栗「穿金戴銀」兩處休區都獲肯定

苗栗縣卓蘭鎮壢西坪、公館鄉黃金小鎮休閒農業區參加第3屆全國金牌農村競賽，分獲金牌、銀牌獎，是全國唯一「 穿金又戴銀」的參...

「苗栗小松菸」獲歷史建築審議通過 苗栗文化資產破百

有「苗栗小松菸」美譽的台鐵竹南站2號倉庫，經縣府辦理有形文化資產審議，獲通過登錄為苗栗縣歷史建築，這座倉庫保存良好，數年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。