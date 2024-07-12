竹縣去年取締重大違規逾22萬件 死亡人數較前年降29.1%

交通部路政及道安副司長蔡書彬今午率30名專家學者到新竹縣政府視察「112年度道路交通秩序與交通安全改進方案執行成果」；根據統計，竹縣去年度的重大交通違規項目合計取締達22萬1697件，交通事故死亡人數較前年下降29.1%，縣府團隊面對面與專家學者交流，共同朝零死亡願景邁進。

縣府交旅處指出，這次交通部官員視察行程，主要針對道路交通工程、交通安全教育、交通執法、公路監理與運輸安全管理、交通安全宣導及綜合管考等項目做考核及交流討論。其中，在交通事故30日死亡人數統計上，112年73人相較111年103人，減少30人，下降29.1%，相關道安工作表現備受肯定。

在改善道路工程部分，將易肇事路段路口改善、調整號誌秒差、強化無號誌路口停讓標誌、增設反射鏡、增繪導引線、增設交通桿，增設機慢車道、擴大機車停等區，增繪綠色行人穿越道、停止線及停字等措施。

運輸安全管理部分，有宣導駕駛人登錄「主要汽（機）車駕駛人」作業、鼓勵參加機車安全駕駛訓練、精進微型電動二輪車管理與宣導、無號誌化路口教案、幸福巴士等；創新編製裝載指引教學影片、製拍行人安全形象廣告、製拍交通安全教育園區、新興科技導入行人教育、非號誌化路口教具磁板等。

在交通執法部分，112年重大交通違規項目合計取締22萬1697件。交通安全教育部分，各校持續使用五階段課程模組進行教學，並辦理自行車研習、視野死角體驗及劇團入校展演等計畫，以多元管道扎根兒童道安意識，深化交通安全教育。

在交通宣導部分，運用有線電視及廣播電台宣導、LED牆大型廣告、公車及計程車等車體廣告、交通宣導短片，LINE群組及FB等熱門社群平台推播，深入社區及學校並配合縣內重大活動宣導交通安全觀念。

蔡書彬表示，道安問題是全國矚目，希望以客觀角度在各縣市政策執行中，發現問題並提出具體改善建議，希望一起努力改善縣市交通安全，邁向交通零死亡目標。