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桃園龍潭社會住宅中央審議中...最快2029年開工 戶數曝光

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市龍潭區龍潭運動公園周邊的私人農業用地，地主有意願變更為住宅區並興建社宅，目前計畫已送往內政部土徵小組審議中，若通過預計2026年可區段徵收、公告變更土地後於2029年開工、2034年完工。圖／桃園市政府提供
桃園市龍潭區龍潭運動公園周邊的私人農業用地，地主有意願變更為住宅區並興建社宅，目前計畫已送往內政部土徵小組審議中，若通過預計2026年可區段徵收、公告變更土地後於2029年開工、2034年完工。圖／桃園市政府提供

桃園市龍潭區龍潭運動公園周邊的私人農業用地，地主有意願變更為住宅區並興建社宅，目前計畫已送往內政部土徵小組審議中，若通過預計2026年可區段徵收、公告變更土地後於2029年開工、2034年完工，基地面積約6000平方公尺，預計興建8層建築共260戶。

桃園市府興辦社會住宅，目前完工的已達14處4374戶、興建中為桃園區2處330戶、而設計中的有龜山區、蘆竹區及中壢區各2共1412戶。今明2年將陸續啟動10處2270戶，另儲備9處以上至少2157戶，預計2030年前累計啟動43處10543戶，預計完工累計超過32處8386戶。

其中龍潭五福街、大昌二路旁的私人農業用地，為都市計畫農業區，當地地主有意願將土地變更為住宅用地，鄰近也有規畫要設置龍潭轉轉運站，因此決定建置社會住宅。

桃園市住宅發展處長邱英哲表示，目前正在都市計畫變更程序中，內政部土徵小組正在審議興建的必要性或公益性，若通過將於2026年12月開始區段徵收作業，2028年啟動社宅規畫設計，2028年6月都計公告確定變更為住宅用地後，才會獲得建照，若順利將於2029年開工、預計興建5年2034年完工。

邱英哲說，五福段社宅占地約6000平方公尺，預計興建8層樓建築，共有260戶。

至於中央興辦的龍華段社宅上林好室，位在神龍路及金龍路上，基地面積約2769平方公尺，將興建140戶，其中一房型77戶、二房型20戶及三房43型戶，並附屬日照中心，預計今年7月底開工、2027年完工。

中央興辦已完工的有1處150戶、興建中1處288戶、設計中10處3675戶及規畫中的11處2867戶。邱英哲說，將持續尋找土地，中程目標，希望桃園自建、中央興建社宅總共可達到1萬6000戶。

桃園市龍潭區龍潭運動公園周邊的私人農業用地，地主有意願變更為住宅區並興建社宅，目前計畫已送往內政部土徵小組審議中，若通過預計2026年可區段徵收、公告變更土地後於2029年開工、2034年完工。圖／桃園市政府提供
桃園市龍潭區龍潭運動公園周邊的私人農業用地，地主有意願變更為住宅區並興建社宅，目前計畫已送往內政部土徵小組審議中，若通過預計2026年可區段徵收、公告變更土地後於2029年開工、2034年完工。圖／桃園市政府提供

桃園 社宅

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