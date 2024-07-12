「再重新選擇一次，一樣要當警察」新北副局長劉崇智從警43年將屆退
新北市警察局副局長劉崇智及督察蘇天從將於今年7月16日屆齡退休，為表彰2人從警多年來對警界付出與貢獻，市警局今天午舉辦榮退歡送茶會，局長廖訓誠致贈階級章紀念牌祝福他們退休愉快，健康平安、享受人生，並持續對警察工作給予支持及指導。
劉崇智為警察子弟，從小就在警察廳舍、宿舍長大，當年同時考取國立交通大學航運管理系及中央警官學校刑事系46期，選擇追隨父親的腳步進入警官學校就讀，以第二名畢業，1981年從警，曾任新北市警局刑事警察大隊長、台東縣警察局局長、內政部警政署保防組組長及台南市政府警察局副局長。
曾破獲未上市股票盤商夫婦命案、富商黃春樹撕票案，讓他印象最深刻的案件為1999年擔任「天下第一分局」中山警分局刑事組組長任內，查獲有四大幫派軍火庫之稱的「松聯幫」軍火販子熊自惇案，總計查獲14把制式及改造長短槍、6000多發子彈，當時曾獲內政部長黃主文、台北市長馬英九表揚，當年也獲選為第35屆模範警察。
劉崇智今天致詞時感性表示，「再讓我重新選擇一次，我一樣要當警察。」獲得全場熱烈掌聲。
督察蘇天從是中央警官學校交通系45期畢業，自1980年從警，在桃園市警局歷練刑事警察職務將近18年，曾任南投縣警察局竹山警分局、新竹縣警察局竹北警分局、新竹市警察局第一分局、苗栗縣警察局頭份警分局、竹南警分局，歷任5任分局長，後續調任警政署保安警察第一總隊大隊長、勤務指揮中心主任等職務。
蘇天從時常指導及提攜後進，傳承守正不阿的風骨與處事的智慧，個人著有「百官行述」書籍已出版至第三冊，他表示，退休後將著手第四冊。今天歡送會上，其夫人也到場獻花並歡迎在警界打滾44年的老公終於功成身退返家，並逗趣的說「不用怕退休沒事做，家裡有5個孫子在等著。」
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