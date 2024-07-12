全國金牌農村競賽 苗栗「穿金戴銀」兩處休區都獲肯定

苗栗縣卓蘭鎮壢西坪、公館鄉黃金小鎮休閒農業區參加第3屆全國金牌農村競賽，分獲金牌、銀牌獎，是全國唯一「 穿金又戴銀」的參賽縣市，成績亮眼，縣長鍾東錦上午分別前往祝賀並贈送「我來挺你前進德國」的旗幟，鼓勵社區夥伴前往金牌農村競賽發源地德國進行深度經驗交流，讓苗栗的農村前程似錦。

縣府農業處指出，今年第3屆全國金牌農村競賽，全國有974個社區參與初賽，選出45個進入決賽，再晉級22強爭奪榮耀，苗栗在這屆競賽獲得1金1銀，成績表現全國第一。縣內目前共有11個休閒農業區，吸引不少青年或青農返鄉創業，也有外地青年前來打造夢想；這屆參加金牌農村競賽獲得金、銀牌等獎項的社區，中央將補助不同名額前往德國觀摩交流。

鍾東錦上午由農業處長陳樹義等人前往兩處休區祝賀，致贈「我來挺你前進德國」旗幟及中堂，也期盼獲獎休區的代表參訪德國後，帶回更多農村休閒社區發展經驗，放眼開拓國際農旅商機。