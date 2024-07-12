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全國金牌農村競賽 苗栗「穿金戴銀」兩處休區都獲肯定

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣卓蘭鎮壢西坪休閒農業區參加第3屆全國金牌農村競賽，榮獲金牌，縣長鍾東錦上午前往祝賀。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣卓蘭鎮壢西坪休閒農業區參加第3屆全國金牌農村競賽，榮獲金牌，縣長鍾東錦上午前往祝賀。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣卓蘭鎮壢西坪、公館鄉黃金小鎮休閒農業區參加第3屆全國金牌農村競賽，分獲金牌、銀牌獎，是全國唯一「 穿金又戴銀」的參賽縣市，成績亮眼，縣長鍾東錦上午分別前往祝賀並贈送「我來挺你前進德國」的旗幟，鼓勵社區夥伴前往金牌農村競賽發源地德國進行深度經驗交流，讓苗栗的農村前程似錦。

縣府農業處指出，今年第3屆全國金牌農村競賽，全國有974個社區參與初賽，選出45個進入決賽，再晉級22強爭奪榮耀，苗栗在這屆競賽獲得1金1銀，成績表現全國第一。縣內目前共有11個休閒農業區，吸引不少青年或青農返鄉創業，也有外地青年前來打造夢想；這屆參加金牌農村競賽獲得金、銀牌等獎項的社區，中央將補助不同名額前往德國觀摩交流。

鍾東錦上午由農業處長陳樹義等人前往兩處休區祝賀，致贈「我來挺你前進德國」旗幟及中堂，也期盼獲獎休區的代表參訪德國後，帶回更多農村休閒社區發展經驗，放眼開拓國際農旅商機。

上午首站到公館鄉「苗栗特色館」祝賀黃金小鎮休區獲獎，黃金小鎮有源源不絕的穿龍圳提供灌溉用水，紅棗、芋頭、福菜都是區內著名的農特產，還有稻草民俗創作的特色店家，農村景致十分怡人 ； 壢西坪休閒農業區有花卉、芭樂、楊桃等多種具特色農產及果園，還有不少熱門的休閒農莊，致力讓全區成為大安溪畔最美麗的一處桃花源。

卓蘭鎮壢西坪休閒農業區有花卉、芭樂、楊桃等多種具特色的農產及果園，還有不少知名的觀光農莊，吸引遊客造訪。記者胡蓬生／攝影
卓蘭鎮壢西坪休閒農業區有花卉、芭樂、楊桃等多種具特色的農產及果園，還有不少知名的觀光農莊，吸引遊客造訪。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣公館鄉黃金小鎮休閒農業區參加第3屆全國金牌農村競賽，再度獲得銀牌獎，縣長鍾東錦上午前往祝賀並贈送「我來挺你前進德國」旗幟。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣公館鄉黃金小鎮休閒農業區參加第3屆全國金牌農村競賽，再度獲得銀牌獎，縣長鍾東錦上午前往祝賀並贈送「我來挺你前進德國」旗幟。記者胡蓬生／攝影
黃金小鎮有源源不絕的穿龍圳提供灌溉用水，紅棗、芋頭、福菜都是區內著名的農特產，農村景致怡人。記者胡蓬生／攝影
黃金小鎮有源源不絕的穿龍圳提供灌溉用水，紅棗、芋頭、福菜都是區內著名的農特產，農村景致怡人。記者胡蓬生／攝影

德國 金牌 黃金

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