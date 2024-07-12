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「苗栗小松菸」獲歷史建築審議通過 苗栗文化資產破百

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
有「苗栗小松菸」美譽的台鐵竹南站2號倉庫，經縣府辦理有形文化資產審議，獲通過登錄為苗栗縣歷史建築。圖／苗栗縣政府提供
有「苗栗小松菸」美譽的台鐵竹南站2號倉庫，經縣府辦理有形文化資產審議，獲通過登錄為苗栗縣歷史建築。圖／苗栗縣政府提供

有「苗栗小松菸」美譽的台鐵竹南站2號倉庫，經縣府辦理有形文化資產審議，獲通過登錄為苗栗縣歷史建築，這座倉庫保存良好，數年前並由文創業者承租，與縣府合力打造成為縣內第二座青創基地。縣府指出，竹南站2號倉庫獲通過登錄歷史建築，對縣內保存文化資產及活化利用都深具意義。

苗栗縣文化觀光局指出，縣府7月10日辦理古蹟、歷史建築、紀念建築聚落建築群審議會，經討論通過「台鐵竹南站2號倉庫」，倉庫位於竹南鎮中山路168之1號，二戰後由鐵路局沿用日治時期興建倉庫的工法與材料興建為貨運倉庫，屋桁、扶壁柱、火打梁構造形式與五金零件，都具有建築技術與重現歷史場域的價值。

縣府為鼓勵青年返鄉創業，2021年與返鄉青年將竹南站旁2號舊倉庫打造成「中山168青年創業基地」並熱鬧揭牌，同時有5名來自不同領域的女性藝術、文創家進駐，攜手推出「解憂鐘錶店」等特展，以特色文創為老倉庫注入活力，中山168是繼「勝興365」後，第2座由縣府與在地青年合作成立的青創基地。

文觀局長林彥甫表示，這次審議後，縣內指定與登錄的有形文化資產達101件，包括國定古蹟1處、縣定古蹟17處、歷史建築62處、文化景觀4處、史蹟1處、一般古物16件，文化資產是全體縣民共享的資源，未來藉由多元再利用活化方法，塑造文化資產成為跨界的溝通平台，促公私合作永續保存文化資產，得以不斷延續及推廣歷史文化的內涵。

有「苗栗小松菸」美譽的台鐵竹南站2號倉庫，經縣府辦理有形文化資產審議，獲通過登錄為苗栗縣歷史建築。圖／苗栗縣政府提供
有「苗栗小松菸」美譽的台鐵竹南站2號倉庫，經縣府辦理有形文化資產審議，獲通過登錄為苗栗縣歷史建築。圖／苗栗縣政府提供
有「苗栗小松菸」美譽的台鐵竹南站2號倉庫，經縣府辦理有形文化資產審議，獲通過登錄為苗栗縣歷史建築。圖／苗栗縣政府提供
有「苗栗小松菸」美譽的台鐵竹南站2號倉庫，經縣府辦理有形文化資產審議，獲通過登錄為苗栗縣歷史建築。圖／苗栗縣政府提供
有「苗栗小松菸」美譽的台鐵竹南站2號倉庫，經縣府辦理有形文化資產審議，獲通過登錄為苗栗縣歷史建築。圖／苗栗縣政府提供
有「苗栗小松菸」美譽的台鐵竹南站2號倉庫，經縣府辦理有形文化資產審議，獲通過登錄為苗栗縣歷史建築。圖／苗栗縣政府提供

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