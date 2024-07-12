快訊

鄭文燦案88歲台塑前高層交保遭撤銷！超瞎理由曝光...開庭沒通知檢察官

土逆引爆雙面人格？鄭文燦塔羅牌「財富惡魔」...容易不擇手段出人頭地

113分科物理／試題與解答出爐！新綱實驗題終於出現 教師也喊燒腦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園大溪老人文康中心工程展延17次 預計今年底啟用

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園大溪老人文康中心2020年開工，規畫新建地下1層、地上5層的建物，原定隔年完工，不過中間多次停工共展延17次，預計今年10月下旬完工，年底前啟用。圖／桃園市社會局提供
桃園大溪老人文康中心2020年開工，規畫新建地下1層、地上5層的建物，原定隔年完工，不過中間多次停工共展延17次，預計今年10月下旬完工，年底前啟用。圖／桃園市社會局提供

桃園大溪老人文康中心2020年開工，規畫新建地下1層、地上5層的建物，原定隔年完工，不過適逢疫情及工程用地疑有文化遺址，中間多次停工共展延17次，遭開罰1800萬元，目前尚有部分管線未完工，預計今年10月下旬完工，年底前啟用。

桃園市社會局目前管理桃園區、中壢區及蘆竹區3處老人文康中心，其餘17處由各公所管理，舊大溪區老人會館建築老舊、空間不足，2016年市府決定新建大溪區老人文康中心，因該基地為停車場用地，並由都市發展局辦理用地變更後送內政部審核，內政部核准後，市府接續推動建築設計規畫，興建地下1層、地上5層建築老人文康中心建築。

工程發包金額為8855萬元並於2020年開工，原預計2021年底完工，卻在興建過程中，基地在桃園市文化局畫設日式校舍文化遺址範圍內，因此停工約3個月挖出一些骨頭及校舍基地，不過經文化委員審查不具價值，之後再開工，不巧又遇到疫情、缺工料及營建成本等問題，遲遲未完工。

社會局表示，工程前後共展延17次，因延期依合約逾期違約金1天如為工程千分之一，上限為20％，以天數計算已達罰款上限約1800萬。

社會局說，原預計去年12月底可完成，不過外牆作業受天氣影響，遲遲未完工，現正趕工中，並配合實際執行情形調整工項及設計等因素，追加約500萬元工程經費，目前進度完成88％，預計今年10月完工取得建築物使用執照，年底前啟用。

1至3樓為老人文康活動中心及C級巷弄長照站，設置多功能活動空間、閱覽室、舞蹈教室及視聽室等、4樓為日間照顧中心、5樓為市民活動中心。未來可提供社區共餐、長青學苑課程及日間照顧服務等，成為大溪區中一個小型多元、健康照顧的社福場館。

桃園大溪老人文康中心2020年開工，規畫新建地下1層、地上5層的建物，原定隔年完工，不過中間多次停工共展延17次，預計今年10月下旬完工，年底前啟用。圖／桃園市社會局提供
桃園大溪老人文康中心2020年開工，規畫新建地下1層、地上5層的建物，原定隔年完工，不過中間多次停工共展延17次，預計今年10月下旬完工，年底前啟用。圖／桃園市社會局提供
桃園大溪老人文康中心2020年開工，規畫新建地下1層、地上5層的建物，原定隔年完工，不過中間多次停工共展延17次，預計今年10月下旬完工，年底前啟用。圖／桃園市社會局提供
桃園大溪老人文康中心2020年開工，規畫新建地下1層、地上5層的建物，原定隔年完工，不過中間多次停工共展延17次，預計今年10月下旬完工，年底前啟用。圖／桃園市社會局提供

建築 桃園 疫情

延伸閱讀

打開水龍頭就有水！台水斥資500萬元延管 居民笑了

日月光ISE Labs開設矽谷第二廠區 擴大測試服務能力

桃園地檢聲押鄭文燦太搶眼 一審主任檢察官怎派？候選名單曝光

竹縣新建嘉豐國小 盼打造良好學習空間

相關新聞

桃園大溪老人文康中心工程展延17次 預計今年底啟用

桃園大溪老人文康中心2020年開工，規畫新建地下1層、地上5層的建物，原定隔年完工，不過適逢疫情及工程用地疑有文化遺址，...

桃園菓林重劃區獲航空城加持 有望成為另一個青埔特區

桃園航空城優先產專區劃分9個基地，3年前締造7個基地標售280億元成績，吸引包括星宇航空、統一超商集團投資，但是面積最大...

用畫筆增色人生 ！「玻璃娃娃」陳瑞嬌捐畫傳揚鬥士精神

新竹縣關西鎮56歲陳瑞嬌女士不畏罕見疾病障礙、堅持向學，在媽媽陳邱賢妹的陪伴下，一路進修至空中大學。喜歡畫畫的她，高職畢...

晴空匯火警6通報案時間相同 議員怒批假資料

新竹市晴空匯火警釀2名勇消殉職，新竹市政府下周將到議會做專案報告，相關資料前天下午先送議會，結果議員發現資料是消防局重新...

減輕石門水庫供水壓力 桃建再生水廠下月啟用

石門水庫今年4月水情吃緊影響農灌，也差點衝擊科技產業產線正常運作。桃園市政府為減少缺水對產業衝擊，選在北區水資源回收中心...

發起閃電連署行動 「罷免高虹安」團隊今傍晚慈雲路收連署書

有網友在社群平台Threads發起「罷免高虹安：風城安心上路」行動，今天下午5時30分將在竹市慈雲路與埔頂二路路口展開閃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。