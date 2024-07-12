桃園大溪老人文康中心工程展延17次 預計今年底啟用

桃園大溪老人文康中心2020年開工，規畫新建地下1層、地上5層的建物，原定隔年完工，不過適逢疫情及工程用地疑有文化遺址，中間多次停工共展延17次，遭開罰1800萬元，目前尚有部分管線未完工，預計今年10月下旬完工，年底前啟用。

桃園市社會局目前管理桃園區、中壢區及蘆竹區3處老人文康中心，其餘17處由各公所管理，舊大溪區老人會館建築老舊、空間不足，2016年市府決定新建大溪區老人文康中心，因該基地為停車場用地，並由都市發展局辦理用地變更後送內政部審核，內政部核准後，市府接續推動建築設計規畫，興建地下1層、地上5層建築老人文康中心建築。

工程發包金額為8855萬元並於2020年開工，原預計2021年底完工，卻在興建過程中，基地在桃園市文化局畫設日式校舍文化遺址範圍內，因此停工約3個月挖出一些骨頭及校舍基地，不過經文化委員審查不具價值，之後再開工，不巧又遇到疫情、缺工料及營建成本等問題，遲遲未完工。

社會局表示，工程前後共展延17次，因延期依合約逾期違約金1天如為工程千分之一，上限為20％，以天數計算已達罰款上限約1800萬。

社會局說，原預計去年12月底可完成，不過外牆作業受天氣影響，遲遲未完工，現正趕工中，並配合實際執行情形調整工項及設計等因素，追加約500萬元工程經費，目前進度完成88％，預計今年10月完工取得建築物使用執照，年底前啟用。