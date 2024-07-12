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桃園菓林重劃區獲航空城加持 有望成為另一個青埔特區

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
菓林重劃區（黃色區塊）與航空城優先產專區只隔一條南崁溪（右上）。圖／桃園市地政局提供
菓林重劃區（黃色區塊）與航空城優先產專區只隔一條南崁溪（右上）。圖／桃園市地政局提供

桃園航空城優先產專區劃分9個基地，3年前締造7個基地標售280億元成績，吸引包括星宇航空、統一超商集團投資，但是面積最大的編號I基地（18.94公頃）兩次招標未能決標，市府經發局日前啟動第3次標售公告，開發產業類別除了需符合原來科技業等11項核心產業土管規定，這次標售條件還新增觀光遊憩、體育及商業設施類等3項優先開發項目，期望能創造桃園市就業機會，促進經濟發展。

優先產專區在南崁溪東側，與鄰近新開發的菓林重劃區只有一溪之隔，重劃區有45.09公頃，屬於一般住宅和商業機能，捷運機捷坑口站、綠線菓林站在此交會。市府在優先產專區新增3優先開發項目，等於預告該區未來會有大型購物中心、休閒遊憩場，對菓林重劃區而言行同加高分，生活、交通機能強可以形成新的都心；對產專區而言，隔壁就是大面積的住宅區又有捷運，對員工而言生活、交通機能再方便不過，而且距離國際機場、高速公路都只有10分鐘的車程，開發潛力絕不亞於青埔特定區，更能吸引科技產業總部或研發、生產線進駐。

大園區菓林里里長陳錫達指出，優先產專區I基地與菓林重劃區只隔一條南崁溪，市府預估重劃區公共設施工程年底可以完工，I基地這次新增大型觀光遊憩、體育、商業設施土規項目，意味基地未來會有大賣場、購物中心與遊憩設施，與菓林重劃區相輝映，「南青埔、北菓林」絕非口號，最近建商在坑菓路、山林路二段的大樓推案，已有每坪40萬元成交行情，地方上也樂見優先產專區開放觀光遊憩、大型商業、運動場館進駐。

經發局日前開優先產專區I基地招商說明會，局長張誠局長表示，因應台商回流及廠商設廠需求，桃市府於航空城內先行篩選9處優先產專區共52公頃釋出，紓解產業用地不足。2022年7月已標出7處基地，引進包含統一超商、星宇航空、藥華、大樹醫藥、督洋、健策、中華貿易、力歐新能源等知名企業。

張誠說明，這次標售的I基地位於南崁溪東側，總面積為18.94公頃，為9處基地中面積最大，且鄰近捷運、商業區及住宅區，具有發展B2C優勢，標售條件除應符合11項所列核心發展產業項目，規工新增優先開發項目，包含觀光遊憩設施類、體育設施類及商業設施類，期能創造本市就業機會，促進經濟發展。

依據「桃園市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」，採投資計畫納入標售審查，投標廠商須提出投資計畫，經市府審查通過，再進行開價格標，始可完成決標，其中投資計畫評分項目，包含合作廠商、分期興建開發規畫、對桃園市在地產業及航空城相關產業鏈結、可創造的就業機會規模及預估產值等。

菓林重劃區內有捷運綠線，機捷也在這裡和綠線對接。圖／桃園市地政局提供
菓林重劃區內有捷運綠線，機捷也在這裡和綠線對接。圖／桃園市地政局提供

桃園 航空城 重劃區

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