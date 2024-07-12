用畫筆增色人生 ！「玻璃娃娃」陳瑞嬌捐畫傳揚鬥士精神
新竹縣關西鎮56歲陳瑞嬌女士不畏罕見疾病障礙、堅持向學，在媽媽陳邱賢妹的陪伴下，一路進修至空中大學。喜歡畫畫的她，高職畢業作品「布袋蓮」曾獲得彰化縣美展第三名，近年因為病情發展，無法再拿畫筆，本月初特將珍藏的「布袋蓮」等3幅水彩畫作捐贈財團法人新竹縣文化基金會，希望能鼓舞其他病友，不向命運低頭，善用自己的天賦讓人生增色。
陳瑞嬌女士出生就罹患俗稱玻璃娃娃的「骨質形成不全症」，從小學就喜歡畫畫，畫作常被張貼在公布欄，卻因為行動不方便，無法參加校際的畫畫比賽。媽媽陳邱賢妹非常支持女兒求學，從小揹她上學多年，從錦山國小、寶山高中、彰化仁愛實驗學校，到空中大學一路陪伴，完成她想讀大學的夢想。
陳瑞嬌就讀彰化仁愛實驗學校美工科時，才接受到正規的國畫、西畫訓練，精進繪畫技巧，當年畢業作品「布袋蓮」還獲得縣級大獎，讓她開心不已；「布袋蓮」和描繪家中菜園的「豐收」、家中時刻陪伴的「家犬」3幅有紀念性的畢業作品，在家中保留迄今。
陳瑞嬌母親陳邱賢妹今年榮獲新竹縣模範母親，縣長楊文科到家中贈匾時，被客廳幾幅精湛的水彩畫作所吸引，獲悉出自罕病鬥士陳瑞嬌之手，感佩其克服障礙困境、勇敢追尋夢想的精神。
陳瑞嬌為了鼓勵更多病友追逐興趣與夢想，7月初大方捐贈珍藏多年的3幅作品給財團法人新竹縣文化基金會，文化局長章宗耀代表縣府頒發感謝狀，肯定她「才華出眾」、「妙手丹青」、「卓爾不群」。
另外，基金會也回贈10萬元獎助金，感謝陳瑞嬌對文化藝術的貢獻。 基金會副執行長田芮熙表示，陳瑞嬌的很多作品因家中潮濕受損，基金會已經完整修復捐贈的畫作，未來將配合文化活動規畫展出，讓更多人透過畫作認識陳瑞嬌的創作理念、傳揚她的鬥士精神。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言