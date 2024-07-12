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晴空匯火警6通報案時間相同 議員怒批假資料

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
時力市議員蔡惠婷強調，大家要看的是清楚詳細的原始資料，而非再整理加工的簡要版本。本報資料照片
時力市議員蔡惠婷強調，大家要看的是清楚詳細的原始資料，而非再整理加工的簡要版本。本報資料照片

新竹晴空匯火警釀2名勇消殉職，新竹市政府下周將到議會做專案報告，相關資料前天下午先送議會，結果議員發現資料是消防局重新繕打內容，非最原始資料，且6通報案電話時間竟精準到秒數都一模一樣，4個分隊出勤時間也有同樣的狀況，質疑內容真實性；新竹市消防局表示，資料確實有誤植，會盡速修正，重新提供。

時代力量市議員蔡惠婷指出，晴空匯專案報告資料出現6名民眾在同一時間報案，4個消防分隊人車出勤救災時間，也有同樣狀況且時間精準到秒數都一致，內容讓人難以置信，黨團1日發文要求提供火災當天「火災案件紀錄表」到現在也沒下文。

同黨議員林彥甫質疑消防局根本是複製貼上內容，直批消防局提供假資料，刻意掩蓋事實。他表示，消防局用摘要的方式呈現，唯一可能的原因就是明知有問題，企圖以此模糊焦點。

新竹市消防局表示，提供給議員的專案報告有災害報告單相關資料，原先是用截圖方式呈現，但因截圖字體模糊，有重新製表，後來製表人員在複製表單格式時未修正數字，造成資料錯誤。對此，已致電向議員說明，也將盡速修正並重新提供。

新竹 晴空匯 議員

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