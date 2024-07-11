保護百年桃園大圳渠道 捷工局管冪工法造通風廊道

桃園市捷運工程局今天表示，捷運綠線八德區地下段通風豎井工程為保護具百年歷史的桃園大圳渠道，通風廊道採用「管冪工法」穿越大圳下方，除不破壞結構，也可避免對交通影響。

桃園市政府捷運工程局表示，109年開工的桃園捷運綠線八德區地下段工程，其中位於介壽路一段與大智路口裝置的通風豎井，其功能除了通風廊道更是緊急逃生通道，且通道需穿越河道寬度約10.2公尺的桃園大圳下方，考驗工程技術。

捷工局表示，督責設計施工團隊在審慎評估後決定採行管冪工法，並選擇符合桃園卵礫石地質的鑽機，將鋼管推動自大圳渠道下方通過，鋼管內再灌注混凝土加固，形成一密閉矩形空間以承載上方大圳渠道，並作為豎井通風廊道及緊急逃生通道施工期間的擋土支撐結構。

捷工局指出，今天開始進行首隻鋼管工程，設計施工團隊在鋼管推進出發及到達端上方已完成水平及垂直的地盤改良灌漿，並在大圳構造物周邊及地表布設自動監測管冪鋼管中水平傾度管、支撐應變計。

捷工局說，另外，推管精準度控制內嵌式接頭公母內榫，透過雷射監測系統控制管冪推進方向精度，減少偏差以鑽掘機頭控制方向施工符合施工精度要求。

捷工局表示，採取「管冪工法」除可維持大圳排水灌溉，也避免妨礙行車、維持交通順暢。這些直徑85公分的鋼管總共需安置69支，預計115年底完成，儘管工程難度較高，捷運工程局將如質如期以達成通車目標。