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發起閃電連署行動 「罷免高虹安」團隊今傍晚慈雲路收連署書

中央社／ 新竹市11日電
新竹市長高虹安。（資料照，新竹市政府提供）中央社
新竹市長高虹安。（資料照，新竹市政府提供）中央社

有網友在社群平台Threads發起「罷免高虹安：風城安心上路」行動，今天下午5時30分將在竹市慈雲路與埔頂二路路口展開閃電連署動員令，現場收件提議連署書

近日有網友在社群平台Threads發起「罷免高虹安：風城安心上路」行動，此團隊已啟動第1階段提議連署，日前公布進度已收集連署書數量達377份，最低提案門檻是3547份，最終目標為1.2萬份。

團隊今天發文公布「閃電連署動員令：風城安心上路」行動，將於今天下午5時30分在竹市東區慈雲路與埔頂二路交叉路口（壽司郎前）現場收件提議連署書。

團隊表示，市民可將已填好的連署書帶到現場交由工作人員，或在現場領取空白連署書填寫，建議要填寫連署書的民眾攜帶身分證，以便抄寫戶籍地址。

對於有市民發起罷免新竹市長高虹安行動，竹市府透過文字向中央社記者表示，市府各項施政都在穩健推進中，市府團隊會持續精進，以市民福祉為依歸，打造屬於所有市民的安居科技城。

罷免 連署書 高虹安

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