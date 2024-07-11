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客家藝文表演、西瓜5感DIY 桃園蓮花季節目多還有接駁車

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園蓮花季月底前逢假日有多場精彩節目和遊客互動。圖／桃園市農業局提供
桃園蓮花季月底前逢假日有多場精彩節目和遊客互動。圖／桃園市農業局提供

桃園市政府農業局表示，桃園（觀音區）蓮花季這周末有客家藝文表演，還有周日夏日西瓜5感體驗食農教育與趣味競賽，在地農場更有許多好吃好玩的DIY體驗活動，適合大小朋友暑假半日遊。

周六邀請沐寧相聲說演坊、SONAR聲吶人樂團、李佑融樂團演出，感受客家文化的魅力。沐寧相聲說演坊以相聲藝術為根基，結合新型態喜劇，致力打造台灣相聲新時尚；SONAR聲吶人樂團由5位熱愛純人聲無伴奏合唱的表演者組成，是台灣盃現代阿卡貝拉大賽認證金獎團隊，李佑融樂團的男主唱兼鍵盤手李侑融曾獲客家流行音樂節歌唱大賽優勝，女主唱兼琵琶手張雅涵曾和多個知名客家樂團受邀至各國進行藝文活動演出。

周日舉辦「夏日西瓜5感體驗」從產地到餐桌的食農教育，帶大家到田間體驗採瓜及手作西瓜挫冰DIY、瓜皮醃漬DIY，現場還有親子、情侶趣味競賽，來觀音教你種瓜、挑瓜、採瓜、吃瓜、玩瓜。

遊客自行開車前往可將車輛停放在觀音區金華路公埤旁的停車場，假日有免費接駁車至各農場遊玩與賞花，時間為上午9點至下午5點，於公埤停車場整點發車。要掌握節目時間和資訊，可以查詢觀音區蓮花園休閒農業區臉書粉絲專頁。

桃園蓮花季周六邀請沐寧相聲說演坊、SONAR聲吶人樂團、李佑融樂團，讓大小朋友感受客家文化的魅力。圖／桃園市農業局提供
桃園蓮花季周六邀請沐寧相聲說演坊、SONAR聲吶人樂團、李佑融樂團，讓大小朋友感受客家文化的魅力。圖／桃園市農業局提供

DIY 客家文化 桃園 食農教育

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