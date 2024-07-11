竹北市將設親子館托嬰中心 助家長減輕育兒負擔

竹北市公所今天表示，竹北親子人口數增，將設置「親子館」及「托嬰中心」，幫助家長減輕育兒負擔，後續也規劃打造臨托中心，讓照顧者有喘息時間。

市公所今天發布新聞稿指出，竹北人口數增加，親子人口攀升，有托嬰迫切需求，為協助家長育兒，公所爭取補助設置「親子館」及「托嬰中心」，獲衛生福利部社會及家庭署核定近新台幣5000萬元補助，將盡快推行。

竹北市長鄭朝方告訴中央社記者，東區是竹北市人口密度最高地區，且多為雙薪家庭，對於托嬰服務具有迫切性，他向衛福部提計畫，在「水岸市集（東區市場）」的市政建設中納入設置「親子館」及「托嬰中心」獲支持。

他說，「親子館」將提供家長陪伴孩子共學、共讀、共遊、共玩，增進親子親密關係的場域；「托嬰中心」是緩解竹北地區中心數不足的問題，預期將打造為「公立托嬰中心」，提供新家長支援；未來也要劃臨托中心，提供照顧者喘息機會。

鄭朝方表示，「水岸市集（東區市場）」現設計監造勞務採購評選已完成，將進行設計階段，未來將廣納上班族、銀髮族及市民的各式需求，讓市集發揮最大效益。