竹北市將設親子館托嬰中心 助家長減輕育兒負擔
竹北市公所今天表示，竹北親子人口數增，將設置「親子館」及「托嬰中心」，幫助家長減輕育兒負擔，後續也規劃打造臨托中心，讓照顧者有喘息時間。
市公所今天發布新聞稿指出，竹北人口數增加，親子人口攀升，有托嬰迫切需求，為協助家長育兒，公所爭取補助設置「親子館」及「托嬰中心」，獲衛生福利部社會及家庭署核定近新台幣5000萬元補助，將盡快推行。
竹北市長鄭朝方告訴中央社記者，東區是竹北市人口密度最高地區，且多為雙薪家庭，對於托嬰服務具有迫切性，他向衛福部提計畫，在「水岸市集（東區市場）」的市政建設中納入設置「親子館」及「托嬰中心」獲支持。
他說，「親子館」將提供家長陪伴孩子共學、共讀、共遊、共玩，增進親子親密關係的場域；「托嬰中心」是緩解竹北地區中心數不足的問題，預期將打造為「公立托嬰中心」，提供新家長支援；未來也要劃臨托中心，提供照顧者喘息機會。
鄭朝方表示，「水岸市集（東區市場）」現設計監造勞務採購評選已完成，將進行設計階段，未來將廣納上班族、銀髮族及市民的各式需求，讓市集發揮最大效益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言