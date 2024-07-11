減輕石門水庫供水壓力 政府斥資47億蓋再生水廠、8月啟用

石門水庫今年4月水情吃緊影響農灌，也差點衝擊科技產業產線正常運作。桃園市政府為減少缺水對產業衝擊，選在北區水資源回收中心興建再生水廠，淨化民眾生活汙水成工業用水，8月起日供中油桃園煉油廠1萬噸水，預計明年6月各供南亞塑膠與觀音工業區每天1.5萬噸；水務局表示，再生水為有價供應，預計能為市府帶來一筆收入。

今年4月，石門水庫水情吃緊，農水署在桃園實施供2停4措施，部分灌區位於水源末端，幾乎無水可用，影響一期稻作生長與收穫。竹科各廠為避免缺水影響產線運作，也都提前找好備用水源與水車因應；水務局表示，再生水廠啟用後，可望減輕石門水庫供水壓力，缺水對農灌、產業的衝擊也會減少。

桃園市政府自2019年推動水資源中心放流水回收再利用專案，2022年獲國土署補助41.6億元，加上自籌5.67億元，最後選在北區水資源回收中心周邊一塊2.5公頃土地，分3期興建再生水廠，第1期於近日完成，每日約能生產4萬噸再生水，若全部完工，單日最高產量能達11.2萬噸。

水務局表示，再生水是利用RO逆滲透與UF超過濾技術淨化民生汙水，能供工業使用，第1期工程的4萬噸再生水預計8月起日供中油1萬噸，明年6月每天各供南亞塑膠與觀音工業區1.5萬噸。此外，水務局另有文青、中壢2再生水廠規畫，未來可供應華亞科技園區、中壢工業區及其他科技園區用水。

水務局也說，再生水計畫可減輕石門水庫供水壓力，產業也能避免枯水時無水可用窘境。另外，再生水為有價供應，也能為市庫帶來收益，促進水資源相關建設發展。