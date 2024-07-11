街友赤膊露宿新竹火車站地下道 市府：已關懷勸導

網友在網路社群分享街友打赤膊躺睡新竹火車站「前後站地下道」照片，引發熱議。有議員認為，市府各局處未做好橫向聯繫、疏於管理，地下道恐成城市治安及髒亂死角。

對此，竹市府表示，已請警方到場關切並請街友自律，將持續關懷及勸導，請街友保持環境整潔。

有網友在網路社群Threads分享1張照片，畫面可見街友打赤膊躺在地下道的走道中央，貼文者寫下「不妨礙民眾通行就沒關係，但今天看到這個有點誇張」。貼文引發熱議，有人留言說「現在地下道很臭」，也有網友質疑「派個警察應該不難吧」。

另有網友發文指出，新竹火車站地下道多年前改造並加強管理，街友不至於那麼誇張，現在又回到整修前狀態與難聞氣味，直呼「我應該不會放孩子自己走新竹車站地下道了」。

民進黨新竹市議員楊玲宜向中央社記者表示，新竹火車站地下道2017年完工後，不僅變得明亮、乾淨，甚至還有民眾前往拍照打卡，有時會有街頭藝人自發性拉小提琴表演，如今又變回改造前樣貌。

楊玲宜說，現任市府各局處未做好橫向聯繫，導致火車站地下道管理不佳，連最基本城市門面、形象都做不好，市府真是「螺絲掉滿地」，令市民失望。

對此，新竹市政府社會處提供文字向中央社記者表示，已請警方到場關切並請街友自律，市府除每週固定3次夜間訪視及不定期巡訪街友經常露宿地點，將持續關懷及勸導，請街友保持環境整潔。

社會處表示，市府各局處將持續增加溝通聯繫，街友如有經濟與安置照顧需要，將請社政單位協助處理，改善市容環境也保障街友基本權益與尊嚴。