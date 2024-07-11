影／苗栗後龍山谷遭濫倒 數公頃面積一半已被填平

苗栗縣後龍鎮龍港段一處山坡地遭違法濫倒、回填大量營建剩餘土石方，即使2月間首次被查獲後，業者仍持續傾倒，數月來估計已傾倒數千輛大貨車的土石方數量，現場面積達到2、3公頃，有一半山谷已被填平，苗栗地檢署檢察長蔡宗熙上午會同相關單位會勘，除追究業者刑責，也將研商行政責任，責令業者擬定清運計畫或負責清運費用，務必清除完畢，回復山谷原始地貌。

苗栗縣丘陵地形多，經常發生濫倒廢棄物、建築剩餘土石方的違法、違規情事，蔡宗熙上午會同縣警局長陳世煌、苗栗縣環保長陳華盛及縣府農業處、水利處等單位主管，實施檢警環聯合會勘，也藉此宣示檢方及縣府查緝不法濫倒的決心。

檢方指出，6月間針對本案同時搜索多處地點，傳喚、拘提被告及證人共6人到案說明，查扣2台挖土機等機具，扣得相關證物，檢方訊問後認定吳姓被告涉嫌違反廢棄物清理法等罪，嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見獲准；以民間類似案件行情，業者每車約可收取1萬元，涉案業者在短短數月間載運來自工地營建剩餘土石方、廢棄物傾倒，不法獲益可能已達數千萬元，檢方現仍清查中。

蔡宗熙指出，檢方與苗栗縣警局、環保局及相關局處合作，以司法、行政並重方式追究濫倒，如再有不法業者至縣內棄置、傾倒廢棄物（含營建剩餘土石方），檢方必將嚴查速辦，犯罪嫌疑重大符合羈押要件者必將聲羈，並查扣載運廢棄物車輛及機具及追查犯罪所得，責令業者回復原狀。檢警調及行政機關將採「霹靂手段」，務使濫倒廢棄物案件在縣內絕跡。

檢方呼籲，營建剩餘土石方通常是建築、公共工程或其他民間工程產生的剩餘泥、土、砂、石、磚、瓦、混凝土塊等工地拆除後的遺留物，已不堪耕作使用，即使是挖自建築地基的乾淨底土，通常也不適合農作，回填後可能使農地完全喪失耕作功能，呼籲鄉親切勿貪圖利益，出租土地任由不法業者回填營建剩餘土石方或工地底泥。

違法者除承擔刑事或行政責任，必須負擔回復原狀的清運代價，得不償失。民眾如發現，任何可疑非法傾倒廢棄物情形，請主動向轄區警察、環保機關或苗栗地檢署提出檢舉，共同維護苗栗地區好山好水好為子孫留下淨土。