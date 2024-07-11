改善城鄉村里道路 竹縣獲補助3500萬元搶今年底前完工

為提升道路品質，新竹縣政府今年向中央爭取「均衡城鄉村里道路改善計畫」競爭型補助，近日獲核定補助經費3500萬元，將改善7鄉鎮都市計畫區內寬度6公尺以下既有道路，提供民眾平整、順暢、安全的通行環境。

縣府表示，核定7案分別為北埔鄉北埔、南興、水磜及埔尾村都計區內鄰里道路改善工程、關西鎮都計區鄰里道路改善工程、五峰鄉都市計畫區內六號道路改善工程、新埔鎮老街6巷及周圍巷道改善計畫、芎林鄉都市計畫區內道路改善工程、湖口鄉都市計畫區內村里道路改善工程以及寶山鄉都市計畫區內雙園二街等5處村里道路改善工程。

改善工程內容包含路面刨鋪、道路路面改善規劃、路基強度檢討、道路路面養護、整平施作與改善等工作項目，預計優先改善具急迫性及破損性嚴重路段；核定補助經費每案500萬元，總經費共計3500萬元，且核定案件於今年底前完工者，經費由中央全額補助。

工務處指出，目前已請各鄉鎮公所盡快提送修正計畫，縣府核備後才能進行工程發包等後續作業，目前7案中，五峰及芎林的修正計畫已通過核備。其中五峰鄉預計改善路段為清泉風景特區6號道路，因該道路是連接張學良故居及霞喀羅古道的重要道路，常有大型車輛經過，造成路面坑洞不平整，工程預計改善道路長度約為540公尺，將進行再生瀝青路面鋪設、標線及行穿線劃設。

芎林鄉預計改善路段為鳳林公園周圍道路共5條，分別為光復街及周邊巷道等，總計改善道路長度約為945公尺，施工內容包括既有人手孔下地、既有路面刨除、再生瀝青路面鋪設及標線及行穿線劃設。