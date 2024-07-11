桃園聖義堂周末盛大遶境11小時 7路口改道管制路線曝光

由桃園聖義堂主辦的2024國際關公文化節遶境活動，將在這周六上午11點至晚間10點舉辦，遶境隊伍沿途行經桃園區市中心道路，在風禾公園集結後舉行捐贈善款、藝陣團體表演後，預計晚間6點出發，途經中正路藝文廣場有定點演出，將廣邀市民參與盛事。

桃園聖義堂指出，民雄振揚堂、聖義金獅團、台北集斌堂、東方藝術團、宜蘭聖義軒、北港真人藝閣、菁桐南極社等團體在風禾公園定點表演，節目結束後出發遶境踩街，路線為風禾公園出發走慈文路直行，左轉中正路，右轉同德六街（藝文特區停留表演），左轉新埔六街，右轉南平路，左轉經國路，右轉有恆路抵達桃園聖義堂後結束。

針對這次活動，桃園警分局期前與主辦單位溝通協調，關於活動場地洽借、相關路權申請、遶境路線重要路口的改道提醒牌面掛設、自組協助交維人員及協調義交輔助等，均要求主辦單位積極辦理，以降低交通衝擊，希望活動平和圓滿順利。

桃園警分局交通組組長林健祥表示，依據以往執行相關遶境活動經驗，此次遶境活動行經路線為市區重要道路，為確保安全及交通秩序，晚上6點起至10點，將在周邊路口實施彈性引導改道管制作為，包括慈文、永安路口；中正、慈文路口；中正、大興西路口；中正、同德六街口；新埔六街、同德六街口；新埔六街、南平路口；南平路、經國路口。

警方將視遶境活動路線人車流狀況，必要時再強化周邊彈性管制範圍，讓遶境隊伍有序行進，避免與其他人車衝突，降低沿線交通負荷。桃園聖義堂也協調桃園義交中隊支援投入協勤，希望讓活動更圓滿順利進行，建議用路人提早改道行駛，避免塞在車陣中。