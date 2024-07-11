罷免于北辰陣營說 一階段連署已達標

新黨副發言人游智彬發起罷免桃園市議員于北辰連署，昨天在市立圖書總館前宣傳。新黨發言人陳麗玲強調第1階段連署門檻已達標，但第2階段要再努力。她和「罷捷」發言人徐尚賢到場助講，再批于問政說過1顆飛彈命中率70%、3顆命中率210%等言論不實，有違議員職責。

記者昨3次聯絡議員于北辰沒回應，于上月曾說，他在桃園的服務選民都看得到，沒在怕。

陳麗玲等人批于北辰議會無心問政，讓選民失望，也呼籲大家加入罷免連署，報名海選100名執行總幹事，擴增連署據點收集更多的連署書。

罷免陣營表示，罷免于北辰有3階段，桃園區選舉人數35萬9433人，第1階段需3595份有效連署書，第2階段3萬5944份，第3階段投票需8萬9859人以上同意，罷免才能達成，難度高。