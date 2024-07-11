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「大矽谷計畫」中央地方達共識 苗3地納可行性評估

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

桃竹苗大矽谷計畫是賴清德總統重要政見，苗栗縣政府連月來積極爭取，立法院經濟委員會昨天下鄉考察開會討論，地方與中央達成共識，將納入竹南、頭份及後龍3處約960公頃產業儲備用地，啟動可行性評估，一旦大矽谷計畫核定後，水電無虞，地方也全力配合推動。

針對桃竹苗大矽谷計畫，苗縣府盤點提報300公頃竹南擴大及崎頂產業園區，330公頃竹南科東側、頭份交流道周邊都市計畫周邊農業區，330公頃後龍科技產業園區。

立委陳超明昨主持立法院經濟委員會到苗栗的考察會議，陳和與會的縣長鍾東錦都強調「苗栗準備好了！」苗栗水、電充足，並計畫建天花湖水庫，串連新竹、台中科學園區西部科技廊帶。

鍾東錦、縣府工商發展處長詹彩蘋說，國土計畫法功能分區圖明年4月30日公告實施在即，3塊產業儲備用地，亟需明確納入大矽谷認定重大計畫，以利後續調整國土計畫城鄉發展地區第二類、第三類，及後續都市計畫個案變更，時間緊迫，「苗栗不能等」。

議長李文斌、縣議員鄭秋風則喊話「後龍科的條件最好」，因3分之2是公有地且交通方便，苗北太擁擠，後龍科納入大矽谷，有助後龍、苗栗市等苗南地區發展。

國家發展委員會副主委彭立沛、經濟部政務次長何晉滄、產業園區管理局長楊伯耕等人說，大矽谷是上位計畫，須中央目的事業主管機關提具用地需求，調查廠商需求，將與縣府密切溝通。

矽谷 考察

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