桃園鐵路地下化進度3成 錢已花光

桃園鐵路地下化桃園新站昨天開工，預計2030年底完工。但全線還有3站主體工程尚未發包，民代擔憂原編列經費已花光，預估多出的7、800億元缺口應由中央全額吸收，勿增市府負擔。交通部鐵道局回應，年底前將修正計畫新增經費，並推進發包作業，不影響全線預定2033年通車期程。

桃鐵地下化全長17.9公里，計畫包括改建桃園、內壢、中壢3座既有車站，另新建鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮5座車站。

目前的台鐵桃園車站每日旅運量達5萬3千人次，是台鐵全線運量第二大站。因應鐵路地下化，桃園永久站昨天由交通部鐵道局舉辦開工典禮，該工程金額119億元，將打造地上3層、地下2層車站，設2座島式月台、3處出入口，未來將與桃園捷運綠線及捷運棕線共構。

市長張善政說，桃園新站將以「鐵路在上、捷運在下」的共構方式興建，市府捷工局正積極辦理捷運綠線前置工程，以配合桃園新站施工期程。市府捷工局也指出，新建的桃園車站與台鐵公司興建的開發大樓，將成桃園新地標，並縫合鐵路兩側都市發展，帶動沿線土地有效開發利用。

桃園鐵路地下化主體工程分8標，目前平鎮、中壢及桃園車站3標已開工，中路及中原車站也可望今年陸續開工。

不過，國民黨立委萬美玲說，交通部4月透露1048億元已花完，市府配合分擔25%經費，但地下化整體工程推動迄今進度僅約3成，估計未來還需700、800億元，目前鳳鳴站、桃園醫院站、內壢站3標主體工程還沒發包，還有12個土建標、機電標也未發包，恐影響通車期程。

「桃鐵推地下化至今整整9年，桃園人已望眼欲穿。」萬美玲說，希望交通部趕快爭取行政院專案補助，認為工程延宕責任不在市府，後續增加的工程經費應由中央全額負擔，不應再讓市府分攤。

鐵道局長楊正君坦言，近2年因為營建物價波動，公共建設計畫都有調整的必要，預計在年底前會修正計畫新增經費，明年下半年前將剩下的3個車站發包，不會影響全線預定2033年通車期程。