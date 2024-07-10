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超過3500人連署！罷免于北辰第一階段門檻達標 新黨宣布下一步行動

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
罷免于北辰連署陣營到市立圖書總管宣傳，來往民眾當場簽名連署。記者鄭國樑／攝影
罷免于北辰連署陣營到市立圖書總管宣傳，來往民眾當場簽名連署。記者鄭國樑／攝影

新黨副發言人游智彬發起罷免桃園市桃園區無黨籍市議員于北辰連署行動，今天下午在市立圖書總館前定點宣傳，新黨發言人陳麗玲、前「罷捷」發言人徐尚賢到場助講，再批于北辰問政說過1顆飛彈命中率70，3顆命中率210等言論不實，有違議員職責。陳麗玲強調第1階段連署3500多人的門檻已達標，但是第2階段要超過3萬5000人確實要再努力。

記者今天3次連絡議員于北辰沒回應，不過于6月接受媒體訪問時強調他在桃園的服務選民都看得到，沒在怕（罷免），6月底參加一場私人餐敘時，朋友關心問他游智彬發動罷免一事，他也強調服務看得見而且受肯定。

陳麗玲、徐尚賢除了批于北辰議會無心問政讓選民失望，也呼籲大家加入罷免連署行動，報名海選100名執行總幹事，擴增連署據點收集更多的連署書。罷免陣營表示，罷免于北辰有3階段，上一屆桃園區的選舉人數35萬9433人，第1階段需要有效連署書3595份，第2階段需3萬5944份，第3階段投票需8萬9859人以上同意罷免才能達成，難度高。

于北辰 桃園 罷免

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