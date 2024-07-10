中壢調查站今揭牌成立 張善政盼調查局盡速於A20建永久建築

桃園近年蓬勃發展，且人口數持續增加，桃園市調查處因應環境改變，於農田水利署桃園管理處水尾工作站，成立中壢調查站今舉行揭牌典禮。桃園市長張善政表示，中壢成立調查站對南桃園治安來講，絕對有幫助，市府也將提供機捷A20旁土地，期待調查局跟法務部能編預算，在那塊土地興建正式的調查站建築。

中壢調查站隸屬桃園市調查處外勤編制，桃園市調查處外勤單位原由「桃園調查站」及「機場調查站」，綜掌北桃園及南桃園地區調查工作，其中機場調查站原設「航運組」、「產業組」及「中壢組」，轄區包含桃園國際機場、蘆竹區、大園區及南桃園中壢等5區。

為強化地區犯罪調查及國安調查能量，中壢調查站今年3月5日經核定設立，將原本機場調查站中壢組調升位階設置中壢調查站，下設「中壢組」及「平鎮組」，掌理中壢、觀音、平鎮、楊梅及新屋地區調查業務工作。

法務部政務次長徐錫祥說，對於調查局長期深耕勤拓、即時掌握轄區情勢給予高度肯定，期許調查局透過強化外勤據點量能，整合政府及民間資源並肩作戰，全力以赴推動調查業務工作。

法務部調查局長陳白立表示，桃園這幾年蓬勃的發展，人口在成長也呈現年輕化的趨勢，桃園市調查處的編制有需要因應這樣大環境轉變，有所提升，並在對於國家安全及偵辦重大案件，及服務市民，做相對應準備，因此成立。