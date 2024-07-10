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術後視力快速進步 4宮廟贈北榮桃分院超音波晶體乳化儀

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園4大宮廟贈北榮桃分院新機型超音波晶體乳化儀。圖／北榮桃園分院提供
桃園4大宮廟贈北榮桃分院新機型超音波晶體乳化儀。圖／北榮桃園分院提供

台北榮總桃園分院今天表示，桃園景福宮、壽山巖觀音寺、慈護宮、樂善寺等地方信仰主要廟宇，聯合捐贈3百多萬元的新機型「超音波晶體乳化儀」及耗材設備，共同守護社區健康。

台北榮總桃園分院指出，當白內障嚴重到影響個人的工作及日常生活品質時，便是考慮治療白內障的時機。目前為止，尚無有效藥物可以徹底治療白內障，點白內障眼藥水，主要是減緩白內障惡化速度，若已很嚴重而希望視力進步，手術摘除白內障是唯一有效的治療方式。

國內執行白內障手術較安全的方式是運用超音波晶體乳化儀，此種手術方法不但麻醉方式較安全、傷口較小，術後的發炎反應也較傳統手術輕微，因此可使視力快速恢復，即早回復日常活動；新機型的超音波晶體乳化儀，除了可減少白內障手術中眼睛受到熱傷害的風險，也可以監控阻塞後的真空吸力在安全的範圍內，更可提高白內障手術的安全；北榮總桃園分院院長王智弘有多年的醫學中心管理經驗，為讓桃園鄉親享有最先進的醫療服務，已將新機型的超音波晶體乳化儀納入添購計畫。

北榮總桃園分院說明，我國近年來隨著人口結構高齡化，白內障患者也日漸增多，且年齡越大，罹患白內障的比率也越高。現代人由於手機和電腦使用頻繁，用眼過度，高度近視人口增加，臭氧層被破壞，紫外線對眼睛的傷害增強，使得水晶體容易提早混濁，在眼科門診中，也越來越多中年族群，提早罹患早發性的白內障。

慈護宮主委吳正宗、景福宮副主委蘇家明、壽山巖觀音寺董事長林明義及樂善寺主委褚建安等人，今天至北榮桃園分院捐贈儀器，院長王智弘院長與主管接待及回贈感謝狀。

手術 桃園 白內障

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