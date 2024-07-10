苗栗市𪹚人市集起手式 今食神爭霸戰選出12攤8月底進駐

苗栗市中苗鐵路高架橋商場轉型𪹚人市集，預計8月底啟用，市公所今天辦理食神爭霸戰，脫穎而出12攤，將提供每攤1萬元創業啟動金，市長余文忠歡迎屆時到新市集享用特色美食。

𪹚人市集出線的12攤包括客庄美味獎徐小姐麻糬坊、客庄食材獎I-yo餐食手作、客庄吮指獎麒哥燒烤、人氣好味獎三寶隊（西式餐飲）、最佳風味獎水金哥甘草芭樂、專家推薦獎阿勝美味廚房（素食養生麵線）、最佳賣相獎西貢越南美食、最佳組合獎新住民廚房、最佳技巧獎職人手作餃研究所（黃金煎餃）、最佳創意獎MIKA雞蛋糕、最佳潛力獎喬一夏（珍珠肉圓）、色彩繽紛獎涼涼冰果店。

苗栗𪹚龍是特有客家庄民俗，市公所辦系列活動邁入第26年，已經深植市民心中與生活，𪹚人市集的發想來自𪹚龍，公所自籌700萬元，改善高架橋商場，設置新門面招牌，新增12個攤位，新舊賣場中間的高架橋圓柱下方，改裝成舞台，提供運動空間。

公所今天在北苗市場2樓辦理食神爭霸戰，參賽14隊各自展現創意，端出拿手料理，現場安排歌唱表演，提供客家美食品嘗，氣氛熱鬧滾滾，75名評審團評出12組業者，預計8月底進駐𪹚人市集營業。