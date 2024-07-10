桃鐵地下化進度3成還缺上百億 鐵道局：不影響2033全線通車

桃園鐵路地下化預定2033年全線通車，但全線仍有3站主體工程還沒發包，民代擔憂原編列經費已花光，呼籲交通部盡速爭取補助，增加的經費也應由中央全額吸收，勿增加市府負擔。鐵道局回應，預計年底前會修正計畫新增經費，明年下半年前將剩下3個車站發包，不影響全線通車期程。

桃鐵地下化全長17.9公里，包括桃園、內壢、中壢3座既有車站將改建，另新建鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮5座車站。

桃園永久站今舉行開工典禮。鐵道局指出，工程金額119億元，預計2030年底完工，未來車站為地上3層、地下2層，設2座島式月台、3處出入口。

市長張善政說，桃園新站動工，對桃園來講是非常大的里程碑。市府捷工局也表示，新建的桃園車站與台鐵公司興建的開發大樓，將成桃園新地標，並縫合鐵路兩側都市發展，帶動沿線土地有效開發利用。

鐵路地下化主體工程分8標，目前平鎮、中壢及桃園車站3標已開工，中路及中原車站也可望今年陸續開工。

不過，國民黨立委萬美玲提到，交通部4月透露1048億元已花完，地下化整體工程進度卻僅約3成，估計還需700、800億元，目前鳳林站、桃園醫院站、內壢站3標主體工程還沒發包，還有12個土建標、機電標也未發包，恐影響通車期程。

萬美玲表示，桃鐵推地下化至今整整9年，桃園人已望眼欲穿，希望交通部趕快爭取行政院專案補助；此外原編列的1048億元，市府要負擔25%經費，但工程延宕責任不在市府，希望增加的經費應由中央全額負擔。