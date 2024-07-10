大矽谷計畫中央、地方達共識 苗栗3塊地啟動可行性評估

苗栗縣搶攻桃竹苗大矽谷計畫，中央、地方今天有共識，納入竹南、頭份及後龍3處約960公頃產業儲備用地，啟動可行性評估，一旦大矽谷計畫核定後，水、電無虞，及地方全力配合推動。

總統賴清德重要政見大矽谷計畫，行政院今年2月通過，但尚未核定，縣府盤點提報300公頃竹南擴大及崎頂產業園區，330公頃竹南科東側、頭份交流道周邊都市計畫周邊農業區，330公頃後龍科技產業園區，立法院經濟委員會今天考察，在縣政府開會逐一討論相關進度。

「苗栗準備好了！」主持會議的立委陳超明及與會的縣長鍾東錦等人都強調，苗栗水、電充足，還計畫興建天花湖水庫，串連新竹、台中科學園區西部科技廊帶，配合賴總統的政策全力推動，因攸關地方發展，很多場合及鄉親都在問進度。

鍾東錦、縣府工商發展處長詹彩蘋說，國土計畫法功能分區圖明年4月30日公告實施在即，3塊產業儲備用地，亟需明確納入大矽谷認定重大計畫，以利後續調整國土計畫城鄉發展地區第二類、第三類，及後續都市計畫個案變更，時間相當緊迫，「苗栗不能等」。

苗栗縣議會議長李文斌、縣議員鄭秋風則喊話「後龍科的條件最好」，因為3分之2是公有土地，且交通方便，苗北過於擁擠，後龍科納入大矽谷，有助於後龍、苗栗市等苗南地區發展。

國家發展委員會副主委彭立沛、經濟部政務次長何晉滄、產業園區管理局長楊伯耕等人表示，大矽谷是上位計畫，必須由中央目的事業主管機關提具用地需求，調查廠商需求，將會與縣府保持密切溝通。

會中決議除了縣府進行中的後龍科案可行性評估，可望今年底出爐，竹南擴大及崎頂產業園區案、國道1號頭份交流道以東農業區，由縣府可行性評估，中央前瞻計畫補助經費，另竹南科南邊，國1頭份交流道以西，國科會新竹科學園區管理局辦理可行性評估。