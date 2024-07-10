竹北市打造運動派對 潘若迪現身與民互動

竹北市公所今天表示，為提倡運動風氣，讓市民重視健康，日前市長鄭朝方邀藝人潘若迪共同打造有氧運動派對，並帶領市民運動，共有600多人參加。

竹北市公所提供新聞資料指出，昨天潘若迪現身竹北市帶領民眾進行有氧運動，鄭朝方也換上運動服，先與潘若迪挑戰16蹲，接著與現場市民共同進行有氧運動。

鄭朝方告訴中央社記者，為讓民眾有良好的運動體驗，此次邀請潘若迪到竹北擔任1日有氧教練，帶領民眾舞動身體，另外後續也安排有其他教練帶領的運動課程，包含超慢跑、花式跳繩、椅子瑜珈等，還有11堂的課程。

鄭朝方表示，後續的每一場運動課程，民眾透過網路報名，還能獲得限量小禮物，相關資訊可洽https://reurl.cc/lQ1nzj。

竹北市公所表示，除運動課程外，還有安排「給新手爸媽的7堂課」「5種健康生活法則」「3種斷捨離的生活方式」等，讓民眾在夏日期間能安排學習，充實生活。