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苗栗推廣客語又有新點子 大人小孩「抽題聊天」拿獎金
苗栗是客家大縣，客家人口占62.5％，近年推動各項客語推廣計畫都被客委會肯定， 創下六連霸佳績，今年縣府又有新點子，8月底將首次舉辦「苗栗縣大人細子鬧熱打嘴鼓比賽」，各組成員抽題，針對主題用客語「即席聊天」3分鐘，縣長鍾東錦上午參加宣傳記者會，覺得獎金太少，文觀局長林彥甫當場宣布加碼，各組前三名獎提高為2倍，佳作獎金提高為3倍。
縣府指出，為營造家庭客語友善環境並推動客語家庭，讓大人細子在日常生活中能輕鬆自在以客語交談對話，縣府今年首度辦打嘴鼓（聊天）比賽。
鍾東錦強調，考量家庭是客語傳承的重要場域，今年強化推動「客語家庭」，盼讓客語回歸家庭使用，今年辦打嘴鼓比賽，希望增進親子間平日就習慣以客語對話互動，讓下一代從牙牙學語時，就能在家中自然而然的「學講客」、「會講客」。
林彥甫表示，比賽8月31日在台灣客家八音戲曲推廣中心舉辦，加碼後每組第一名獎金2萬元、第二名獎金1萬6000元，第三名獎金1萬元，各組另有7名佳作，獎金3000元，可說參加競賽就有獎金可領。
文觀局指出，比賽7月15日上午9點30分起開放線上報名，分幼兒、國小低年級、中年級及高年級共4組，參賽隊伍必須有一名學童及一名同住親屬，每隊人數上限4人，比賽以生活情境訂定如買衫褲、去餐廳食飯、打球仔等14題。
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