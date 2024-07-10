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新竹縣長者免費健檢 7月17日開放預約限額1萬名

中央社／ 新竹縣10日電

新竹縣政府今天說，113年長者免費健康檢查從7月17日起開放預約，凡設籍新竹縣年滿55歲原住民以及年滿65歲以上長者可參加，限額1萬名。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，縣府每年均運用公益彩券盈餘分配基金投入辦理老人福利等社會福利，讓公彩愛心無限分享，今年長者免費健康檢查日期從8月1日到9月30日。

縣府說，合作的醫院有台北榮民總醫院新竹分院、新竹台大分院生醫醫院（竹東院區）、東元醫院、新仁醫院、大安醫院、仁慈醫院、竹信醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院及林醫院等9家。

縣府表示，長者免費健康檢項目包含胸部X光、心電圖、子宮頸抹片檢查等，透過健康檢查可早期發現疾病、提高療效、及早預防重大疾病。

縣府指出，113年長者免費健康檢查將於7月17日開放預約，限額1萬名，凡設籍新竹縣年滿55歲原住民（民國58年9月30日前出生者）、以及年滿65歲以上長者（民國48年9月30日前出生者），可向合作的9家醫院報名。

健康檢查 原住民 新竹

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