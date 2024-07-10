SRF設廠傳偽造里民同意 張善政要查

桃園市有固態再生燃料（SRF）業者申請在大園設廠，地方控訴涉嫌偽造里民同意內容，北港里長蔡烱烈昨天要求市府嚴查。市長張善政表示，會查明前市府作業情況，包括是否偽造里民同意資料，「一定要查清楚」。

張善政昨辦大園區基層座談會。蔡烱烈說，業者二○二一年八月九日開環境影響說明會中，北港里民在現場已表達不歡迎，送交資料時卻寫里民贊成；二○二二年環評會勘，開會地點安排在觀音工業區服務中心，會中全無北港里民，明顯規避辦理公開說明會，且工廠用地裡還有交通用地，「這些問題市府要查」。

環保局表示，這家燃料棒製造業已通過環評，並取得乙級廢棄物處理機構同意文件，不過還沒動工，仍處於建廠階段，建廠後依規定應接續申請試運轉計畫及廢棄物處理許可證，並經審查同意後始得營運，實際許可收受量將依據該公司試運轉的結果核定。

張善政強調，除了蔡烱烈說的這一家燃料棒製造廠，連同先前廢除到桃科設廠的三家SRF發電廠和其他申請案，市府會比照環境部正在研擬的排放標準草案，用最嚴格的排放標準審查。這家公司環評及說明會等程序雖然是在他上任前過關，不過一定要查清楚，究竟有沒有偽造里民同意資料。

張善政說，目前環境部正在研擬SRF發電廠、燃料棒製造廠相關排放標準，市政府收到草案條文內容發現有些疏漏，像草案裡面對已經施工的就是「既有」工廠，看起來像不需要用新標準審查排放，絕對不能這樣，市府會提供環境部修正意見。