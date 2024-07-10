楊梅垃圾山惡臭、蠅飛 各里清消

桃園中壢欣榮焚化爐近期逢整改，不少垃圾改往掩埋場堆置，地方埋怨楊梅區員本垃圾掩埋場垃圾量攀升，隨天氣轉熱不斷散發刺鼻臭味，甚至蒼蠅滿天飛。市府環保局回應，整改期間仍有運送垃圾焚燒，並加碼回饋金供周邊居民購買消毒用品，未來焚化爐重啟，將逐年減少垃圾場堆置垃圾。

楊梅區員本里民有路二段500巷上的垃圾掩埋場，但每逢天氣變化，都會散發臭味。員本里長陳奕霖說，每天都有垃圾進場，有時天氣一變就會出現大量蒼蠅及散發臭味，只能通報環保局來消毒。

「夏天高溫味道有可能控制住嗎？周邊住戶真的會受不了。」瑞原里長黃定宏表示，垃圾每天進進出出，但出去的似乎比進來的還要少，希望市府能再興建焚化爐，不然這些垃圾都清不掉。

桃園環保局回應，這2年適逢垃圾焚化爐整建改造工程，部分家戶垃圾仍需調度員本垃圾掩埋場暫置，每天進出垃圾各100噸、80噸。現階段為避免垃圾場影響周邊環境，已請環管處定期消毒、不定時覆土及加強消防設施及演練等，並加碼回饋金給各里購買清消用品。

環保局也說明，焚化爐今年8月初將整改完成，未來若量能足夠，將讓垃圾直接進焚化爐焚燒，並持續推動外縣市區域垃圾互惠合作處理，觀音生質能中心也會協助去化員本垃圾掩埋場暫置垃圾。