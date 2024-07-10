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苗市廢家具大火 撲滅估還要5天

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗市西山垃圾場大火昨天第3天，仍持續冒煙，消防人員持續灌救中。圖／民眾提供
苗栗市西山垃圾場大火昨天第3天，仍持續冒煙，消防人員持續灌救中。圖／民眾提供

苗栗市西山垃圾場大火昨天邁入第3天，一度造成空氣汙染拉警報，估計還要4、5天才能完全滅火。苗栗縣長鍾東錦為此說重話「廢家具堆如小山就是不對的」，不能為省錢不送燒，陷民眾於空汙風險中。苗栗縣府環保局指出，若苗栗市公所管理不當，將依空汙法開罰，最高可罰10萬元罰鍰。

西山垃圾場廢家具暫置區去年11月20日大火，燒了5天撲滅，另一區暫置約150噸廢家具，今年7月7日凌晨又大火，因火勢進入下方垃圾掩埋區，滅火不容易，現場持續冒煙，消防人員連日灌救。

苗栗市長余文忠昨天再度道歉，表示廢家具暫置是歷史共業，市公所避免重蹈覆轍，將來廢家具進場，公所清潔隊分類回收資源物後，直接送垃圾焚化爐處理，並積極爭取中央補助改善垃圾場。

垃圾場1年內燒2次，鍾東錦昨主持縣務會議，認為苗栗市公所是不對的，不能為了省錢，廢家具不送燒，堆疊如小山如不定時炸彈，起火不僅辛苦了消防人員搶救，還會有安全、空氣汙染疑慮，影響居住環境品質，縣府環保局要督導市公所協助改善。

縣府環保局連日監測空氣品質，一度發出空汙警報，提醒下風處苗栗市、頭屋鄉、造橋鄉及後龍鎮等地區注意，環保局後續將依火災原因調查結果追究市公所相關責任。

西山垃圾場1970年代啟用，已經趨近飽和，余文忠說，早年沒有垃圾分類、覆土等「歷史共業」，火災風險相對較高，7個多月內發生2次大火擾民，環保局、市公所已經共同申請西山垃圾場活化改善計畫，立委邱鎮軍今年7月2日才邀請環境管理署官員勘察。

余文忠表示，垃圾場改善分5期，總經費估計6.2億元，1至4期各開挖7萬立方公尺，分腐植土、可燃物質、可回收資源物，減量分類處理，第5期建置活化工工程及設廢水處理場，希望環境管理署正視，核定補助啟動計畫。

環保局 苗栗市

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