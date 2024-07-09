桃市推「雙港嘉年華」拚暑假商機 多位大咖歌手助陣

暑假來臨，桃園市政府推廣漁港商機，今天宣布結合竹圍漁港和永安漁港系列活動啟動「雙港嘉年華」，活動期間還有知名樂團和大咖歌手助陣。市長張善政在記者會現場親手製作泰式海鮮沙拉料理，也邀請民眾到竹圍及永安漁港一起聽金曲、吃海鮮。

張善政表示，桃園有46公里長海岸線，海洋觀光資源豐富，竹圍漁港及永安漁港是桃園唯二漁港，腹地廣大，漁業休閒觀光資源豐富，是桃園海洋珍珠廊帶重要核心，竹圍擁有多功能天幕廣場、直銷中心及鄰近沙灘，集美食、景色大成。

張善政提到，永安漁港作為全國唯一客家漁港，擁有獨特客家文化景致，包含海螺客家體驗園區、青年體驗園區、自行車道等公共設施，市府首度將2個漁港暑假活動重點總整理一次曝光給所有市民，歡迎大家暑假都可以到竹圍、永安漁港遊玩。

桃園區漁會及中壢區漁會暑期漁港活動，從7月20日永安漁港閃耀星光音樂會開始，8月10日永安漁港原民海洋之夜，再到8月24、25日竹圍漁港舉行的竹圍魚鱻節，活動內容豐富。

農業局長陳冠義表示，7月20日將由godboy23軒宇、安懂、周定緯、盧學叡、潘裕文等多位藝人主打開場，8月10日有林鴻鳴、邱軍、巴大雄、Macepa X lalan樂團、梁文音等大咖明星叫陣，最後8月31日壓軸為南方二重唱、黑旋風、吉巴奈、源少年及安心亞；竹圍漁港魚鱻節則從24日下午2時開始，25日下午2時還有親子DIY及海洋劇場。