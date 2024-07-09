桃園大溪窄巷多！民間捐小型水箱消防車提升救災靈活度

桃園市消防局今獲得一輛小型水箱消防車，由桃園市大溪區的益興電子慷慨致贈，由於大溪區屬老城區，又有許多狹窄巷弄，獲得小型水箱消防車後更能克服道路狹小的限制，增加大溪地區消防戰力。

桃園市長張善政今出席致贈典禮，提到益興電子股份有限公司位於桃園市大溪區，董事長黃文振對大溪具有濃厚情感，這次指定捐贈大溪分隊，以熱心善舉回饋鄉里，而實用的小型水箱消防車不僅能協助消防隊員救災更靈活，也能更有效率地維護大溪老城區內珍貴的歷史建築。

桃園市消防局表示，益興電子捐贈小型水箱消防車，將提供第四大隊大溪分隊使用，讓消防隊員在老城區及狹窄巷弄穿梭救災時，更能靈活運用，強化桃園市救災量能，非常感謝民間愛心，為大溪消防安全增添多一份保障。