桃園暑假遛小孩去處 蘇俊賓秀一手還能體驗木藝DIY體驗

2024大溪大禧系列活動展開，其中特展之一的「我們刻劃武聖千秋 談吳榮賜與台灣求真派的刀刀相傳」展覽，現正於桃園大溪木博館展館舉行，本次展覽主題為「武聖千秋」，特別以關聖帝君及三國五虎將相關木雕創作為展出核心，即日起至10月13日民眾可前往參觀。

桃園市副市長蘇俊賓今出席開幕記者會表示，本展覽藉由求真派潘德、吳榮賜及吳欣益藝師三代傳承的故事及作品，讓大眾更深度瞭解台灣傳統工藝藝術，也盼藉由本展覽讓木藝走入生活，建構大溪成為藝術生活的場域，打造桃園成為藝術家最好的創作沃土。

蘇俊賓指出，大溪木藝生態博物館即將邁入10周年，一路走來已串聯在地店家、文化工作者及學校等建構穩固網絡，有系統的傳承臺灣與桃園的木藝文化、技術及歷史，其中2024大溪大禧系列活動，即是以關聖帝君為文化節慶品牌，將觀光融入慶典，發揚大溪百年工藝文化。

蘇俊賓說，這次有幸受策展人吳欣益邀請，展出「大象溜滑梯」、「格子攀登架」及「電子花車」等3件充滿回憶及童趣的作品。鼓勵更多家長投入木藝創作，透過木作玩具與下一代分享童年回憶。

吳欣益表示，本次的展覽分3個展區，分別以外公潘德、父親吳榮賜及傳承家業的自己為主題，展出外公潘德大師60年前創作的「復刻神將偶頭」系列、父親吳榮賜藝師以「殘影刀法」雕刻的作品，及自己與蘇為小孩製作的DIY木作玩具，希望以生動有趣的方式讓大家體會木藝生活。