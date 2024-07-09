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改管仔麥噪！桃警青春專案結合靜桃 一晚攔查23車
今年7月1日起至8月31日止，為期兩個月的暑期保護青少年「青春專案」正式起跑，桃園警分局針對擾人的改管猴炸街行為，昨晚在龍安派出所前廣場，與環監單位共同聯合稽查取締噪音車，總共攔查23輛車檢測噪音，有10輛不合格，均當場開單告發，並要求限期複驗。
桃園警分局自「靜桃專案」實施後，利用線上各項勤務蒐證拍照通報給環保局，已逾4000件，另配合環監單位，執行聯合稽查檢測噪音車勤務，噪音超標當場開單告發的也達500多件，目的就是要透過強力執法來「還靜於民」。另環保局的聲音照相科技執法設備，也陸續增加當中，希望多管齊下來維護環境安寧，自去年6月推行「靜桃專案」以來，陳情檢舉案件已下降兩成左右。
今年「青春專案」的6大工作主軸為掃蕩毒品、查緝黑幫、打擊詐欺、保護兒少、淨化環境及加強宣導， 青少年在暑假期間較無課業壓力，學校及家庭監督機會相對減少，較容易流連於妨害身心場所，為求好玩及刺激，被引誘吸毒，甚至販毒，或遭利用成為詐欺車手，這些都是戕害身心的行為，警方將列為查緝重點。
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