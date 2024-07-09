改管仔麥噪！桃警青春專案結合靜桃 一晚攔查23車

今年7月1日起至8月31日止，為期兩個月的暑期保護青少年「青春專案」正式起跑，桃園警分局針對擾人的改管猴炸街行為，昨晚在龍安派出所前廣場，與環監單位共同聯合稽查取締噪音車，總共攔查23輛車檢測噪音，有10輛不合格，均當場開單告發，並要求限期複驗。

桃園警分局自「靜桃專案」實施後，利用線上各項勤務蒐證拍照通報給環保局，已逾4000件，另配合環監單位，執行聯合稽查檢測噪音車勤務，噪音超標當場開單告發的也達500多件，目的就是要透過強力執法來「還靜於民」。另環保局的聲音照相科技執法設備，也陸續增加當中，希望多管齊下來維護環境安寧，自去年6月推行「靜桃專案」以來，陳情檢舉案件已下降兩成左右。