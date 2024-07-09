桃市大園區基層座談 張善政：航空城安置住戶明年入住

桃園市長張善政今天率市府團隊參加大園區座談會，並感謝里長們在協調航空城拆遷補償相關事宜幫很多忙，目前航空城安置住宅與安置街廓已陸續完成，預計明年開始入住，希望居民們住得滿意，也期待大園的發展越來越好。

座談會中，地政局及都發局分別做「桃園航空城計畫」、「航空城安置住宅」專題報告。地政局表示，桃園航空城安置措施分為兩種，民眾選配安置土地自行興建房屋的部分，已完成土地登記及換發權狀，並辦理現場界址確認，預計明年1月至2月辦理土地點交；配售政府興建的安置住宅的部分，已完成抽籤、選屋作業，預計7月公告選屋結果，8月至10月簽約，2025年第一季起通知繳款及驗交屋。

住宅發展處說明，桃園航空城安置住宅採先建後遷原則，安置基地共有11個，合計可安置1925戶，已配售1172戶，第一批次簽約及第二批次配售申請作業，預計8月由地政局陸續開始通知受理。

大園區公所表示，各項區政建設結合市府政策逐步推動，包括埔心五號橋改建工程已竣工，有效改善行車動線並減少淹水機率；大園公園、兒14公園、三和公園、老街溪河濱公園、軍史公園、後厝里民休閒廣場改善工程皆已完工；改善通學環境的部分，和平一街、中正一街、仁德路道路改善工程已完成，大園國小通學廊道第一期工程也已完工。