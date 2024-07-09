罷免高虹安已377份連署書 竹市府：施政穩定推進

近日有網友在社群平台Threads發起「罷免高虹安：風城安心上路」行動，今天公布提案連署書數已有377份。竹市府對此回應，施政都穩定推進，市府會依市民福祉為依歸。

近日有網友在社群平台Threads發起「罷免高虹安：風城安心上路」行動，此團隊已啟動第1階段提議連署，今天在平台貼文公布進度指出，已收集連署書數量達377份，距離最低提案門檻是3547份，最終目標為1.2萬份。

團隊表示，雖然這只是開始，但代表著新竹市民邁向改變的重要一步，此次行動持續招募志工，不希望有任何政黨介入，因此志工招募作業嚴格審核，各地民眾都可參與。

對此，新竹市政府今天透過文字訊息指出，市府各項施政都在穩健推進中，市府團隊會持續精進，以市民福祉為依歸，打造屬於所有市民的安居科技城。