「桃台新基」赴韓行銷北台灣觀光 桃市邀旅客明年來台賞花燈

南韓今年第1季來台人數超過30萬，穩坐來台國際旅客第2名。為拓展觀光市場，基北北桃4市合作前往南韓辦推介會，行銷北台灣旅遊魅力；桃園市觀光旅遊局長周伯吟表示，桃園對外國旅客而言是最熟悉又最陌生的城市，盼藉由活動讓大家認識桃園。

周柏吟今率25名在地觀光業者前往南韓首爾行銷，以「桃台新基」讀音與韓語「神奇的地方」相近為宣傳，介紹桃園北橫、石門水庫、青埔商圈等景點，同時也預告2025台灣燈會在桃園，邀請南韓遊客來台賞花燈。

周柏吟表示，桃園對外國旅客而言，可以說是最熟悉又最陌生的台灣城市，熟悉是因為出入境台灣基本都會經過桃園，陌生是因為過往宣傳與海外旅遊商品不足，使外國人不了解桃園旅遊魅力。桃園去年起積極打造全新旅遊產品，除了國人熟知的知名景點，也針對旅客喜好及屬性做不同的規畫介紹，例如高爾夫球場和拉拉山神木群等。

基北北桃4市行銷地方觀光，除了周柏吟，台北觀光傳播局長王秋冬、新北市觀光旅遊局長楊宗珉與基隆市文化觀光局長江亭玫也都飛往南韓，4市近百名觀光旅遊業者組成行銷團，大力向前進南韓旅遊業者介紹北台灣風光，駐韓代表梁光中、觀光署駐首爾辦事處主任郭笙如也與會打氣。