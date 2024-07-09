苗縣府「澳視群英」學習之旅8月出發 白沙屯媽文化將傳遞國際

苗栗縣政府從2014年推動優質學子公費海外進修專案已10年，盼拓展縣內學子的國際觀，並培養出國際卓越人才。今年「澳視群英」展翅培訓計畫經初試、中英文口試等評選，共有20名國、高中學生入選，8月3日將赴澳洲馬斯登中學進行21天學習之旅。

縣長鍾東錦上午在縣府接見參加「澳視群英」的學生及校長、家長，希望這20名優秀學生透過這項計畫，開拓國際視野並與國外學生相互交流新知，培養學生獨立研究，創意思考與多元創作能力，為自己拓展人際關係，將來更與世界接軌。

此外，這20名學生還肩負擔任「外交尖兵」的任務，希望他們透過流利的英語介紹苗栗縣的文化特色、宗教、農特產等，同時達成赴澳推廣台灣及苗栗文化的任務。

教育處表示，這次赴澳培訓的學子來自縣內10所國中、高中，參加者國中、高中各10人；澳洲馬斯登中學致力發展STEM教育，包含科學、技術、工程、數學，同時也重視創意、表演藝術、領導力和體育等，提供多元課外活動。當地新南威爾斯州政府安排學生於馬斯登中學進行入班訓練，包括課室英語、專業科目先備知識及在地歷史文化走讀，透過學伴制度與當地學生切磋學習，學生並住在通過當地教育局認證的寄宿家庭中，體驗當地文化。

今天赴澳前的儀式，參加學生也以英語示範介紹國內的白沙屯媽宗教文化盛事，還有知名客家美食、桐花之美，學子也上台以客語演唱歌曲，盼將台灣、苗栗的特色傳遞至國際。