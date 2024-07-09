桃園大客車司機員培訓6人上線 交通局：公車可日增45班
桃園市政府為解決公車客運司機荒，與客運業者合作推出「受訓即就業」計畫，總計210人報名，經業者篩選訓練，已有8人取得職業大客車駕照，每日公車運量約能增加45班次。
桃園市交通局指出，客運業者錄取的75名司機員已有34名通過路考，34名中有6名原本就有職業小客車或職業大貨車駕照，已經換證上線服務，有2人雖有職業駕照但需要再訓練，其他26人則要二階段訓練，得跟車一段時間，熟悉路況和實際道路駕駛情形才能取得職業駕照。
交通局長張新福表示，8名司機員分別投入統聯、亞通和中壢3家客運，依照業者各自規畫，市區公車班次每日大概會增加45班，未來隨司機員培訓結業，增班可望越來越多。
交通局表示，大客車培訓計畫仍持續招募，民眾只要經桃園市政府就業職訓服務處評估具工作意願，年齡在20歲至64歲間，同時持小客車駕照滿2年或大貨車駕照滿半年，經客運業者錄取報名受訓就能領基本薪資和逐月增加的學習津貼，一般民眾受訓期間約能領取20萬元，原住民和新住民另加碼約5萬元。
交通局長張新福表示，培訓計畫仍持續招募，歡迎有興趣的民眾報名。
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