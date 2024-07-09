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苗栗市廢家具堆大火 鍾東錦：陷民眾於空汙風險不對

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市西山垃圾場大火今天第3天，仍持續冒煙，消防人員持續灌救中。圖／民眾提供
苗栗市西山垃圾場大火今天第3天，仍持續冒煙，消防人員持續灌救中。圖／民眾提供

苗栗市西山垃圾場大火今天第3天，昨天下午一度造成空氣汙染拉警報，縣長鍾東錦今天認為廢家具堆如小山就是不對的，不能為了省錢不送燒，陷民眾於空氣汙染風險。

苗栗市長余文忠今天再度道歉，並表示，廢家具暫置是經年累月的歷史共業，公所避免重蹈覆轍，將來廢家具進場，公所清潔隊分類回收資源物後，送垃圾焚化爐處理，並積極爭取中央補助，活化改善垃圾場。

西山垃圾場廢家具暫置區去年11月20日大火，燒了5天撲滅，另區暫置約150噸廢家具，今年7月7日凌晨又大火，因火勢進入下方垃圾掩埋區，滅火不容易，現場持續冒煙，消防人員持續灌救中。

今天縣務會議，鍾東錦說，垃圾場1年內燒2次，苗栗市公所不對的，不能為了省錢，廢家具不送燒，堆疊如小山，就會有風險，有如不定時炸彈，起火不僅辛苦了消防人員搶救，還會有安全疑慮，造成空氣汙染，影響居住環境品質，縣府環保局要督導市公所協助改善

縣府環保局指出，空氣中PM2.5的濃度，超過每立公尺35.5微克以上，對敏感族群不健康，54.5微克以上，對所有族群不健康，西山垃圾場7月7日凌晨起火，監測空氣品質，第一天因風向氣流，大部分時間10至30微克。

昨天第二天因水平風速微弱，大氣沉降效應及擴散不良，下午4點半至今天清晨PM2.5濃度每立方公尺100至160微克，環保局發出空汙警報，提醒民眾注意，避免戶外活動，今天白天的高值於上午9點半至10點的35到45微克，環保局將持續監測，必要時發布警報。

環保局 苗栗市

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