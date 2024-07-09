里長質疑前市府偽造里民同意設SRF廠？張善政：嚴查

桃園市長張善政今天率市府團隊參加大園區基層座談會，北港里長蔡烱烈指出有SRF固態再生燃料棒製造業者要在里內設廠，早在前市府辦說明會的時候地方就反對，但是業者送給市政府的資料，卻寫著北港里民贊成，而且設廠用地也被質疑並未完全符合環保用地的要求，市政府要嚴查，地方也堅決反對汙染問題的工廠設廠。

環保局表示，這家燃料棒製造業已經通過環評，並取得乙級廢棄物處理機構同意文件，不過還沒有動工。張善政強調，除了里長說的這一家燃料棒製造廠，連同先前廢除到桃科設廠的3家SRF發電廠，和其他申請案，市府會比照環境部正在研擬的排放標準草案，用最嚴格的排放標準審查。

張善政表示，這家開發公司要在大園區北港里設置SRF固態再生燃料棒製造工廠，環評及說明會等程序雖然是在他上任之前過關，不過一定要查清楚，究竟有沒有里長所說偽造里民同意的資料，另外，業者還沒有動工，市政府會嚴格審查排放標準。

張善政說，大家都知道他上任後廢除桃科3家SRF設廠入園許可，結果經濟部廢除市政府的處分，當時沒有中央明確訂定SRF電廠及燃料棒製造工廠的排放標準，目前環境部正在研擬SRF發電廠、燃料棒製造廠相關排放標準，市政府收到草案條文內容發現有一些疏漏，像草案裡面對已經施工的就是「既有」工廠，看起來像不需要用新標準審查排放，絕對不能這樣，市府會提供環境部修正意見，也希望環境部能比照最嚴格的標準。

張善政說，目前最嚴格的就是歐盟訂定的標準，環境部也告訴市政府會比照歐盟的標準，市政府會另外邀集專家學者，尤其是熟悉歐盟標準的專家，檢視環境部的草案是不是真的比較歐盟的標準，市政府一定會嚴格把關，包括運博開發公司到大園設廠，連同先前3家SRF發電廠和其他尚未營運的廠，不管是舊的還是新的設廠計畫，在營運前，市政府都要用環境部依據歐盟最嚴格的標準審查。

蔡烱烈說，這家公司於2021年8月9日第一次在61快速道路橋下開環境影響說明會中，北港里民在現場已經表達不歡迎，為什麼送交資料時寫北港里民贊成？有偽造文書之嫌，還有2022年辦理環評會勘，開會地點竟然安排在觀音工業區服務中心，會議中全無北港里里民，為何不選擇大園區服務中心召開？明顯規避辦理公開說明會，而且工廠用地裡還有交通用地，這些問題市府要查，環保局表示會調閱先前的資料追查。

環保局說明，業者當初依據「桃園市非都市土地申請變更為公民營廢棄物清除處理機構設施使用之興辦事業計畫審查作業要點」、「公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法」及環境部資源循環署頒布的「固體再生燃料製造技術指引與品質規範」等規定，依相關程序及邀集專家學者審查，今年3月14日取得興辦事業計畫同意，4月30日取得「乙級廢棄物處理機構同意設置文件」同意設置期限至118年4月29日。該公司仍於建廠階段，於建廠完成後，要依規定應接續申請試運轉計畫及廢棄物處理許可證，並經審查同意後始得營運，實際許可收受量將依據該公司試運轉的結果核定；市府於各階段皆會委請專家學者協助審查，並依相關法規規定要求該公司加嚴各項環境保護事項及汙染防治措施。