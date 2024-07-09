桃園員本掩埋場堆垃圾 惡臭、蒼蠅樣樣來…盼快解決

桃園中壢欣榮焚化爐適逢整改期間，而地方反應位於楊梅的員本垃圾掩埋場垃圾持續增加，導致天氣變化就會出現刺鼻臭味，及蒼蠅滿天飛。桃園市環保局回應，焚化爐預計今年8月初啟用，期間仍有運送垃圾焚燒，並定期清消覆土，也提供整改期間加碼回饋金供周邊購買消毒用品，後續量能若逐夠將逐年減少垃圾場堆置垃圾。

楊梅員本里民有路二段500巷上的垃圾掩埋場，員本里長陳奕霖表示，垃圾每天都會進場，有時候天氣變化就會出現大量蒼蠅及散發刺鼻臭味，只能通報環保局來消毒。

瑞原里長黃定宏說，垃圾每天進進出出，但出去的似乎比進來的還要少，夏天高溫味道有可能能控制住嗎？周邊住戶真的會受不了，希望市府能再興建焚化爐，不然這些垃圾若都清不掉，桃園又是國門之都，且人口也持續增加，必須要有解決辦法之道。

環保局回應，這2年適逢垃圾焚化爐整建改造工程，桃園廢棄物處理量能明顯不足，部分家戶垃圾仍需調度員本垃圾掩埋場暫置，每天進100噸垃圾、出80噸。

環保局說，現階段為避免垃圾場影響周邊環境，責成環境管理處定期消毒、不定時覆土及加強消防設施及演練等，待今年8月初焚化爐整改完成後處理量能提升，未來若量能足夠，將會讓垃圾直接進焚化爐焚燒，並清運垃圾場中暫置的垃圾焚燒，並持續推動外縣市區域垃圾互惠合作處理，及觀音生質能中心逐年去化員本垃圾掩埋場暫置一般廢棄物。

環保局表示，每年員本垃圾掩埋場提供周邊約500多萬元的回饋金，整改期間也再加碼經費讓各里購買清潔及消毒相關用品，維護整潔環境。