iRent機車宣布7月10日加入新竹 與Goshare搶奪通勤大餅

今年4月Gogoro首先與台積電合作，開始在新竹縣市及竹科推出Goshare服務，讓新竹人通勤選擇加一，不過共享機車市場讓其他業者也虎視眈眈，不到3個月，iRent也宣布7月10日起加入新竹共享機車市場戰局，服務範圍甚至更擴大。

iRent目前僅在六都及宜蘭礁溪設有路邊租還服務，不過宜蘭礁溪即將在7月10日結束營運，但同一天西部的新竹縣市卻是將迎接iRent進駐，負責iRent營運的和雲行動服務公司已宣布將在新竹縣、新竹市、新竹科學園區共投放200輛共享機車。

據了解，iRent共享機車初期將在新竹市東區、北區、竹科，以及新竹縣竹北高鐵特區、縣治特區、竹北舊市區提供服務，比Goshare服務範圍還要大，明天正式上路後，將能為大新竹通勤、通學民眾以及來到新竹的遊客，提供更多代步工具的選擇。

據新竹市府統計，自從Goshare上路一個多月的累積使用人次就已經達到2萬7000人次，新竹縣市政府都持續向其他共享機車服務業者招手。

新竹縣府交旅處長陳盈州表示，新竹縣公開徵求有意願經營的業者申請試辦共享機車計畫，期望能提供民眾與遊客便利的短程運具，提升移動便利性，並強化新竹縣市的生活機能及帶動周邊生活圈發展。

他期待經由民間共享機車的加入，使用者可依需求選擇不同的運具組合，減少使用私人運具，有利紓解新竹地區的尖峰塞車，讓民眾輕鬆轉乘大眾運輸，滿足第一與最後一哩路的移動需求。

他也指出，iRent對新竹縣來說，服務範圍除了在高鐵新竹站、竹北遠百、新竹科學園區周邊等重要交通樞紐、就業就學密集區及商業熱區以外，更是共享機車業者首度將縣府行政區與竹北火車站周邊等高速公路以西地區納入營運範圍，滿足新竹人的移動需求。