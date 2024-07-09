竹縣明起再增200輛共享電動機車 擴大營運布局各熱點

新竹縣第二家共享電動機車服務iRent明天正式營運，共設置200輛共享電動機車，將能提升民眾洽公、通勤通學與公共運輸接駁的便利性；縣長楊文科今化身行銷代言人，請鄉親多多利用共享機車銜接大眾運輸工具，減少使用私人運具，達到綠能減碳目的。

楊文科表示，新竹縣、新竹市與新竹科學園區為共同生活圈，先前在台積電與Gogoro合作下，共享電動機車GoShare正式進軍新竹，如今第二家業者iRent加入營運，不僅增加共享電動車數量，也擴大營運範圍，更便利民眾使用，滿足大家轉乘、移動需求。

縣府交通旅遊處指出，iRent和雲行動服務公司10日起正式營運，範圍除了在高鐵新竹站、竹北遠百、新竹科學園區周邊等重要交通樞紐、就業就學密集區及商業熱區以外，更將縣府行政區與竹北火車站周邊等地納入營運範圍，包含高速公路以西，總共設置200輛共享電動機車。

處長陳盈州也表示，縣府試辦共享機車計畫，能提供縣民、洽公民眾與外來遊客便利的短程運具，提升移動便利性，使用者可依需求選擇不同的運具組合，減少使用私人運具，有利紓解尖峰塞車，讓民眾輕鬆轉乘大眾運輸，滿足第一與最後一哩路的移動需求。